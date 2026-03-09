Hipisno: Novel concurso “Integración”

El novedoso certamen ecuestre recorrerá diversos escenarios durante el año:
1ª fecha: Circuito 11 y 12 de abril en el Club Hípico San Jorge;
2ª fecha: Circuito 30 y 31 de mayo en el Rakiura;
3ª fecha: Circuito 27 y 28 de junio en el Horse King Equitación;
4ª fecha: Circuito 25 y 26 de julio en el Acá Carayá;
5ª fecha: Circuito 5 de setiembre en Asocab;
6ª fecha: Circuito 12 y 13 de setiembre en La Fortaleza;
Final del Circuito el 24 de octubre en Acá Carayá.
* Las categorías: Mini Escuela, 0.60 a 0.80 m, y 0.90, 1.00, 1.10 y 1.20 m.