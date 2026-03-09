Polideportivo
09 de marzo de 2026 - 21:48

Hipisno: Novel concurso “Integración”

Los chicos de la Mini Escuela también estarán en los torneos.
Una atracción mas para los amantes del hipismo será el Concurso Hípico Integración Temporada 2026 con la venia de la FEDEPA.

El novedoso certamen ecuestre recorrerá diversos escenarios durante el año:

1ª fecha: Circuito 11 y 12 de abril en el Club Hípico San Jorge;

2ª fecha: Circuito 30 y 31 de mayo en el Rakiura;

3ª fecha: Circuito 27 y 28 de junio en el Horse King Equitación;

4ª fecha: Circuito 25 y 26 de julio en el Acá Carayá;

5ª fecha: Circuito 5 de setiembre en Asocab;

6ª fecha: Circuito 12 y 13 de setiembre en La Fortaleza;

Final del Circuito el 24 de octubre en Acá Carayá.

* Las categorías: Mini Escuela, 0.60 a 0.80 m, y 0.90, 1.00, 1.10 y 1.20 m.