Hipismo: Delegación del RC4 trae plata de Ecuador

Con la excelente participación de la delegación guaraní también se conquistó un lugar para el Mundial de Equitación Militar, que también se disputará en el país de la línea meridional y donde el Tte 1° Melgarejo espera brillar nuevamente.

Lea mas: Jornada en Acá Carayá

La delegación militar del RC4 estuvo conformada por el Mayor de Caballería Joel Murdoch, el Tte. 1° Alfredo Ojeda, el Tte. 1° Juan Carlos Melgarejo, el Tte. Francisco Medina y el Tte. Joel Báez.

El gran desempeño del Tte. 1° Melgarejo realizó un gran recorrido en la última ronda, para subir como meritorio escolta en el torneo ecuatoriano, prestigiado por la presencia de comitivas de distintos países del hemisferio.

La competencia ecuestre tuvo lugar en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” y contó con la participación de jinetes de Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación peruana fue la mejor Por Equipos, alzándose con el campeonato general.