04 de marzo de 2026 - 23:32

Hipismo: Delegación del RC4 trae plata de Ecuador

El Tte. 1° Juan C. Melgarejo obtuvo la medalla de plata en el Sudamericano Militar de Equitación 2026 "Copa Ejército Ecuatoriano".
Una delegación del RC4 Acá Carayá dejó en alto la Enseña Patria en el Campeonato Sudamericano Militar de Equitación 2026 “Copa Ejército Ecuatoriano”, por el gran logro del Tte.1° Juan C. Melgarejo quien tuvo una brillante actuación para colgarse la medalla de plata en la exigente competencia.

Por ABC Color

Con la excelente participación de la delegación guaraní también se conquistó un lugar para el Mundial de Equitación Militar, que también se disputará en el país de la línea meridional y donde el Tte 1° Melgarejo espera brillar nuevamente.

La delegación militar del RC4 estuvo conformada por el Mayor de Caballería Joel Murdoch, el Tte. 1° Alfredo Ojeda, el Tte. 1° Juan Carlos Melgarejo, el Tte. Francisco Medina y el Tte. Joel Báez.

El gran desempeño del Tte. 1° Melgarejo realizó un gran recorrido en la última ronda, para subir como meritorio escolta en el torneo ecuatoriano, prestigiado por la presencia de comitivas de distintos países del hemisferio.

La competencia ecuestre tuvo lugar en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” y contó con la participación de jinetes de Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador.

La delegación peruana fue la mejor Por Equipos, alzándose con el campeonato general.