Paraguay acogerá la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje

En los juegos, que se cumplirán nuevamente en Latinoamérica tras la edición de 2022, que organizó Argentina, se espera la participación de 10.000 patinadores de unos 100 países, que se batirán en 12 disciplinas y 41 modalidades, como ‘skateboarding’ o ‘downhill’, informó el Comité Olímpico Paraguayo.

"Vamos a hacer realidad un festival de la juventud en uno de los países más jóvenes del mundo. Vamos a mirar un espectáculo único", prometió por su parte en un breve discurso el titular de la Federación Internacional de Patinaje, el italiano Sabatino Aracu, presente en el lanzamiento oficial de los juegos.

Paraguay ya había adelantado en marzo de 2025 que acogería el Mundial de patinaje, un evento bienal que tuvo su primera edición bajo el nombre ‘World Skate Games’ en 2019, si bien contó en 2017 con el precedente de los ‘World Roller Games’, que se llevaron a cabo en la ciudad china de Nankín.

Este martes el presidente paraguayo, Santiago Peña, agradeció a Aracu -al que comparó con el legendario futbolista y dirigente Jules Rimet (1873-1956) por su labor pionera al frente de la Federación Internacional de Patinaje-, por haber aceptado la postulación de Paraguay para acoger los juegos.

"Estoy seguro de que cuando terminen estos juegos, en octubre, vas a decir que fueron los mejores", apuntó el mandatario.