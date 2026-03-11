Gobierno español dice que "una guerra es muy incompatible con el deporte"

"Más allá de la posición de cada uno, lo que es evidente es que una guerra es muy incompatible con el deporte y es verdad que al final pone las cosas muy difíciles. No solo a Irán, a todos los países. Si la situación cuando llegue el verano del Mundial es así es muy compleja, muy complicada", afirmó.

Rodríguez Uribes sostuvo que "el deporte no puede mantenerse al margen de situaciones graves como puede ser una guerra y de violaciones de derechos humanos" y subrayó que "la posición de España es clara en relación con la guerra". "El presidente del gobierno lo ha expresado y las derivadas o las consecuencias en el ámbito deportivo, como en otros ámbitos, se van a producir", opinó.

Tras asistir en Valladolid a la Asamblea General de cerveceros de España, el secretario de Estado insistió en la complicación para "hacer compatible una situación de violencia, de guerra y de una agresión que puede multiplicarse además también desde Irán, como se ha visto, con la práctica deportiva, como si estuviéramos en el mundo en un mundo ideal o en el mejor de los mundos posibles".

"Y eso va a producirse más allá de la posición de uno u otro concreta. Pero yo creo que tenemos que pensar que el deporte también está para ayudar, en la medida en que pueda, a tender puentes y a volver a una situación que no se debía haber producido, que es una situación de respeto al derecho internacional, al juego", añadió.

Rodríguez Uribes resaltó que el deporte y el fútbol son valores, que implican el respeto a las reglas del juego y al 'fair play'. "Si no se respetan las reglas del juego, no hay deporte. Un poco diríamos lo mismo, si no se respeta el derecho internacional, no hay civilización y en ese mundo hemos entrado ahora. Esto complica todo, también el deporte y también el fútbol", concluyó.