Polideportivo
11 de marzo de 2026 - 14:36

NBA: Doncic, en batalla por la custodia de sus hijas

Luka Doncic (27 años), estelar jugador de Los Ángeles Lakers.
Luka Doncic (27 años), estelar jugador de Los Ángeles Lakers.031236+0000 CHRISTIAN PETERSEN

Luka Doncic, basquetbolista de Los Ángeles Lakers, dijo este martes en un comunicado difundido por ESPN que se separó de su pareja y que va a luchar por estar con sus hijas, después de que el portal TMZ informara de que el esloveno mantiene una batalla legal con su ya exnovia por la custodia de las dos niñas.

Por ABC Color

“Amo a mis hijas más que a nada en el mundo y estoy haciendo todo lo que puedo para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero eso no ha sido posible, así que recientemente he tomado la decisión de acabar con mi compromiso”, dijo Luka Doncic en la nota facilitada a ESPN.

“Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre voy a luchar para estar con ellas y darles la mejor vida posible” , prosiguió.

Las declaraciones públicas de Doncic se producen después de que TMZ informara de que su exnovia, Anamaría Goltes, presentó una demanda para solicitar mantenimiento de sus hijas y los gastos de abogados. EFE