NBA: Doncic, en batalla por la custodia de sus hijas

“Amo a mis hijas más que a nada en el mundo y estoy haciendo todo lo que puedo para que estén conmigo en Estados Unidos durante la temporada, pero eso no ha sido posible, así que recientemente he tomado la decisión de acabar con mi compromiso”, dijo Luka Doncic en la nota facilitada a ESPN.

“Todo lo que hago es por la felicidad de mis hijas y siempre voy a luchar para estar con ellas y darles la mejor vida posible” , prosiguió.

Las declaraciones públicas de Doncic se producen después de que TMZ informara de que su exnovia, Anamaría Goltes, presentó una demanda para solicitar mantenimiento de sus hijas y los gastos de abogados. EFE