El Catalunya y el Atlètic Barceloneta, a dar el primer paso hacia las semifinales

Ambos representantes españoles afrontan así un nuevo escenario internacional ganado por méritos propios tras una fase de grupos en la que, pese al escaso margen de error, demostraron estar sobradamente capacitados para competir en la segunda competición continental.

El Catalunya cerró la fase de grupos como líder del Grupo D tras una pugna con el vigente subcampeón de la Eurocopa, el Trieste, que se resolvió por el golaveraje particular: el conjunto catalán venció por tres goles en Italia (10-13), lo que compensó la derrota por dos tantos encajada en Barcelona (13-15).

De este modo, el equipo dirigido por Javier Belmonte se ganó el derecho a evitar a los primeros clasificados del resto de grupos y alcanzar una eliminatoria de cuartos de final que, a diferencia del formato introducido en la fase de grupos, se mantiene con el tradicional sistema de ida y vuelta, en el que primarán los puntos y la diferencia de goles.

Por ello, será clave comenzar con buen pie este sábado a domicilio ante el Glyfada griego (16:30 CET), segundo clasificado del Grupo B por detrás del BVSC Manna húngaro, con seis puntos logrados gracias a sus victorias frente al Hapoel Yoqneam israelí.

Tras la reciente Copa de la Reina, en la que el ‘Cata’ cayó en semifinales ante el posterior campeón Sant Andreu (7-14), el conjunto graciense alcanza por segunda temporada consecutiva los cuartos de final, su techo hasta ahora en competición europea.

La pasada campaña fue otro equipo español, el Tenerife Echeyde, el que puso fin al sueño continental del equipo barcelonés en esta misma ronda. Una eliminatoria decidida por detalles tras el empate 12-12 de la ida y el 7-8 de la vuelta, con un gol del conjunto insular a un minuto del final.

Aprender de aquella experiencia, consolidar un proyecto competitivo liderado por la portera Laura Aarts y jugadoras como Joy Houghton y Julia Frigola, y en el peor de los casos dejar la eliminatoria abierta para la vuelta, que se disputará ante su público el próximo 28 de marzo.

Un precedente del que no puede tirar el Atlètic Barceloneta, que en la primera aventura continental de su historia ya ha alcanzado los cuartos de final tras finalizar también líder del Grupo C, resuelto por el golaveraje general frente al campeón de la Eurocopa en 2024, el Antenore Plebiscito Padova.

El techo es aún imprevisible para el equipo que dirige Chus Martín, liderado en el agua por la campeona olímpica Paula Leitón, y que ha quedado emparejado con el Polar Bears neerlandés, segundo clasificado del Grupo A.

El partido de ida se disputará este sábado en la piscina de Sant Sebastià (12:00 CET), donde el conjunto barcelonés intentará redimirse de su temprana eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Reina y lograr un buen resultado que le permita afrontar con garantías el encuentro de vuelta en territorio neerlandés.

Las otras dos eliminatorias, condicionadas por la norma que evitaba enfrentamientos entre equipos que ya coincidieron en la fase de grupos, medirán al BVSC Manna, líder del Grupo B, con el Antenore Plebiscito Padova y al Ethnikos griego, primero del Grupo A, con el Pallanuoto Trieste.