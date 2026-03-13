Los deportes minoritarios también quieren salir en la tele

Aunque asumen que sus audiencias y su repercusión en internet son limitadas, las disciplinas más modestas han ido innovando sus canales más allá de su exposición en YouTube, la principal red social en materia audiovisual, y se han volcado en estar en todos los espacios posibles -web, teléfonos inteligentes, televisiones ‘smart’...-.

En su búsqueda de hacerse patentes, además de su estrategia en solitario, cuentan con dos aliados, como son la Asociación del Deporte Español (Adesp), la entidad que agrupa a la práctica totalidad de las federaciones, y el Comité Olímpico Español (COE).

La primera lanzó en septiembre del año pasado Adesp TV, una OTT (over-the-top, en inglés) de acceso gratuito que nació con la aspiración de ser la ventana del deporte federado y una plataforma “conjunta, moderna y tecnológica” que ayude a amplificar su alcance, según explica a EFE su presidente, José Hidalgo.

“No venimos a sustituir nada, sino a sumar. Ganan en visibilidad, en profesionalización y en capacidad de generar valor para llegar a marcas, instituciones y nuevos públicos, y pueden tener datos de audiencia estructurados”, resalta Hidalgo.

El canal de Adesp, al que se ha unido ya una veintena de federaciones, no les supone a estas ningún coste, que asumen la asociación y la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (Egeda), socia de un proyecto que busca ser sostenible a través de patrocinios, acuerdos comerciales y posibles retornos compartidos.

El siguiente reto es crear un cibermercado en la plataforma donde se puedan integrar acuerdos específicos por federación, algo que ya se experimentó en los Juegos de Combate celebrados el pasado mes de noviembre en La Nucía (Alicante).

La ‘competencia’ de Adesp es COE TV, que empezó a funcionar en 2023 también con el ánimo de ser una herramienta clave para “visibilizar el deporte federado y facilitar la transmisión de competiciones habitualmente ausentes en la televisión convencional”, remarcan a EFE fuentes de la entidad que dirige Alejandro Blanco.

En 2025, contabilizó una cifra récord de 908.056 visualizaciones, también de residentes en el extranjero. Cuenta con 6.373 usuarios registrados, que pueden acceder a los contenidos en directo y a la carta, tanto de producción propia como de los suministrados por las federaciones, a través de múltiples dispositivos.

A la ‘tele’ olímpica se han unido 28 federaciones, algunas de ellas presentes también en la de Adesp, como natación o lucha.

De forma individual, una de las más innovadoras en materia audiovisual ha sido la Federación de Deportes de Hielo (REDH), que lanzó FEDHielo TV el pasado año, aunque su primera plataforma se remonta a 2019, cuando instaló cámaras de autoproducción en las canchas de su ámbito.

Con el ánimo de captar usuarios europeos, la REDH se ha aliado con la empresa sueca Sportway, que produce las grandes ligas continentales de hockey hielo.

“Era una oportunidad de profesionalizar el contenido. Ahora monetizamos, pero no es el objetivo prioritario, sino dar material consistente y con cierta continuidad”, explica Xavier Cherta, secretario general de la federación que también integra deportes como el patinaje artístico o el curling.

La REDH ha apostado por un modelo mixto que combina contenidos gratuitos con otros de pago a cambio de 29,9 euros al año para su público más fiel, y, a su vez, están presentes en COE TV, además de en Teledeporte cuando se celebran las Copas del Rey y de la Reina.

La Federación de Tenis de Mesa (Rfetm) es otra de las que ha entablado sinergias con una empresa digital dedicada a la transmisión de eventos deportivos, la india Stupa Sports Analytics, para tratar de hacer más atractiva su oferta.

Esta plataforma, que convive con la tradicional en YouTube y que exige registrarse, emite en directo los torneos con varias mesas a la vez y los jugadores identificados. “Nos permite dar mucha cantidad, aunque no con tanta calidad”, describe a EFE Álvaro Díaz, responsable de Comunicación de la Rfetm.

Como la FedHielo, la de tenis de mesa también está en la del COE y en algunas ocasiones también logra entrar en Teledeporte con motivo de sus principales eventos.

Otras federaciones que se han subido al carro audiovisual en internet son la de caza, la tercera con más licencias en España, con 327.288, según datos de 2024, o la de patinaje, con catálogo variado de contenidos.

Las OTT deportivas en España tienen su raíz en la que LaLiga de fútbol lanzó en 2019, bajo el nombre LaLiga Sports TV, con la mano tendida a las federaciones, aunque el proyecto ya no está operativo.

“Fue una experiencia muy útil y marcó un precedente importante: puso sobre la mesa que el deporte federado necesitaba una ventana propia. Con el tiempo, el modelo ha evolucionado y las necesidades de las federaciones también. Ahora la gobernanza es del propio movimiento federado y adaptamos los contenidos a nuestra realidad”, esgrime Hidalgo.