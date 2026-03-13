Tenis: Vallejo cayó en cuartos de Santiago, pero Paraguay vuelve al Top 100

El brasileño Thiago Monteiro frenó la gran racha del paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, quien cayó en los cuartos de final del ATP Challenger de Santiago.

El duelo disputado en la cancha central terminó con victoria del brasileño por 3-6, 6-3 y 6-4, en un partido muy disputado en el que Vallejo había comenzado mejor al quedarse con el primer set. Sin embargo, Monteiro reaccionó en los dos parciales siguientes para quedarse con el encuentro y avanzar a semifinales.

Más allá de la derrota, la semana fue sumamente positiva para el joven tenista paraguayo, que alcanzó los cuartos de final y sumó puntos importantes para el ranking mundial.

Gracias a esta actuación, Vallejo se ubicará desde el próximo lunes en el puesto 99 del ranking de la ATP, convirtiéndose nuevamente en un paraguayo dentro del Top 100 después de 20 años, 4 meses y 2 días.

El último representante nacional en lograrlo había sido Ramón Delgado, quien figuró entre los cien mejores del mundo en la semana del 14 de noviembre de 2005. De esta manera, Vallejo corta una sequía de dos décadas y marca un nuevo hito para el tenis paraguayo.