El hundido Covirán Granada busca luz

El equipo dirigido por Arturo Ruiz afronta el partido como colista de la Liga Endesa al haber ganado sólo un encuentro en las veintiuna jornadas disputadas hasta ahora, que son los peores números de cualquier equipo en la historia de la ACB.

Los granadinos no ganan desde que lo hicieran en la sexta jornada ante el Valencia Baskek, acumulando desde entonces quince derrotas consecutivas y habiendo perdido esta campaña todos los choques que han disputado como visitantes.

El cuadro rojinegro afronta el choque tras la decepcionante imagen mostrada la pasada jornada en la pista del Joventut, donde perdió por 109-73 pese a ir ganando por quince puntos de ventaja en el segundo cuarto.

El Covirán Granada, como le ha pasado en otros muchos partidos de esta campaña, se vino abajo con el paso de los minutos hasta acabar tirando la toalla y dejándose llevar para ofrecer una sonrojante imagen.

Arturo Ruiz ha advertido a los suyos esta semana de que, más allá de los resultados, no permitirá bajada de brazos en los partidos ni actos que dañen la imagen del club, por lo que espera implicación y buen hacer de los jugadores este domingo en el Palacio.

El objetivo del Covirán Granada, que está ya a cinco triunfos de la salvación, es ofrecer una imagen competitiva y ser capaz de ganar algún partido más, sabiendo que la permanencia ya es más cuestión de un milagro que de matemáticas.

Los rojinegros esperan que el Baxi Manresa acuse tanto el cansancio de haber jugado entre semana en Europa como el varapalo de su eliminación continental para hacerle daño y poder reencontrarse con el triunfo.

El cuadro andaluz, encima, está bastante mermado, ya que tiene para el choque las bajas del alero francés William Howard, del ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, del escolta montenegrino Jovan Kljajic y del alero finlandés Elias Valtonen, todos lesionados.

El choque ante el Baxi Manresa servirá para que debute ante su público el alero estadounidense Javan Johnson, fichado justo antes del parón en la Liga Endesa y que se estrenó en Badalona con una discreta actuación.