La austriaca Julia Scheib conquista a lo grande el Globo de Cristal en eslalon gigante

La victoria de Scheib le aseguraba matemáticamente la corona y a ello se unió la descalificación en la segunda manga de la suiza Camille Rast, la única que podía mantener la disputa del título.

Scheib, de 27 años, hace que una esquiadora austriaca vuelva a ser la reina del eslalon gigante después de que lo consiguiera Eva-Maria Brem hace diez años.

También logra igualar el récord que tenía su compatriota Annemrie Moser-Pröll desde 1975 de ganar cinco pruebas de esta especialidad en una misma campaña.

Scheib fue segunda en la primera manga por detrás de Rast, a quien la victoria le permitía llegar con opciones a la última carrera en Lillehammer (Noruega).

Sin embargo, en la bajada decisiva, la suiza cometió un error y se salió de pista, lo que dejaba en bandeja el título a la austriaca, además del triunfo en la carrera por delante de la estadounidense Paula Moltzan, a 36 centésimas, y de la neozelandesa Alice Robinson, a 75.

La sueca Sara Hector, que también seguía viva en la pugna por el globo de cristal como tercera en la tabla, quedó descalificada en la primera manga.

Scheib irrumpió este curso en la élite del esquí alpino y lo cierra con cinco victorias y dos segundos puestos en eslalon gigante.

Sucede como reina de la modalidad a la italiana Federica Brignone, medalla de oro en esta disciplina en los recientes Juegos de Milán-Cortina.

“Es muy especial ganar el Globo de Cristal. Ha sido mi objetivo durante muchos años. Sinceramente, no me esperaba una temporada tan buena. Ser tan regular no es fácil”, afirmó la austriaca al final de la prueba.

En cuarta posición en Are quedó la alemana Emma Aicher, justo por delante de la estadounidense Mikaela Shiffrin, por lo que le recorta en quince puntos la distancia en la clasificación de la general de la Copa del Mundo a falta de las finales de Lillehammer, del 21 al 25 de este mes.

Shiffrin, que aspira a su sexta corona como mejor esquiadora de la Copa del Mundo, tiene 1.186 puntos, 120 más que Aicher, con 400 en juego en la estación noruega.

Tercera es Rast, con 963 puntos, a 223 de Shiffrin, aunque al no sumar en Are le hace perder esperanzas.