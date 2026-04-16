España inicia en Hong Kong la defensa de su subcampeonato mundial

El cincuentenario del más emblemático evento del calendario de rugby 7 inaugura el nuevo formato de las Series Mundiales, con una final de tres etapas -se completará entre mayo y junio con la gira europea por Valladolid (España) y Burdeos (Francia)- en la que la cuatro mejores selecciones de la segunda división se suman a las ocho que han disputado la primera fase.

Uruguay, Estados Unidos, Alemania y Kenia son los nuevos rivales de una España -séptima al término de la primera fase- que tiene como objetivo mínimo evitar el descenso que espera a los cuatro últimos, pero que ambiciona inmiscuirse en la lucha por el entorchado que rozó la pasada campaña, cuando Sudáfrica la privó del título mundial.

Precisamente, los sudafricanos, líderes al término de la primera fase, serán el rival más complicado de la selección nacional en el Kai Tak Park hongkonés, donde el viernes le aguarda un primer día de competición alto voltaje frente a Argentina (5:16, hora peninsular española) y a los vigentes campeones (8:49).

El grupo A lo completa Uruguay, al que España deberá vencer ya en la jornada del sábado (4:16) para intentar pasar a los cuartos de final como una de las mejores terceras de grupo en caso de caer contra los dos cabezas de serie.

La lesión de Ángel Bozal es el único contratiempo para Paco Hernández, el seleccionador nacional, que ha recuperado a su capitán, Juanchín Ramos, y completa su convocatoria con Josep Serres, Manu Moreno, Enrique Bolinches, Asier Pérez, Pol Pla, Tobías Sainz-Trápaga, Roberto Ponce, Antón Legorburu, Jaime Manteca, Paco Cosculluela, Jeremy Trevithick y Eduardo López.