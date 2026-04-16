LIV afirma que su temporada continúa "a toda máquina" y tilda de "especulaciones" su final

O'Neil ha enviado un correo electrónico a su equipo de LIV en el que desmiente el cierre de la liga de golf, aunque no aclara las dudas que han surgido sobre el posible recorte de financiación el Fondo de Inversión Pública (PIF, en sus siglas en inglés), su gran brazo inversor, ligado al régimen saudí.

"Quiero ser claro: nuestra temporada continúa exactamente como estaba previsto, sin interrupciones y a toda máquina. Si bien el panorama mediático suele estar lleno de especulaciones, nuestra realidad se define por el trabajo que hacemos en las gradas. Nos adentramos en el corazón de nuestro calendario de 2026 con toda la energía de una organización más grande, más ruidosa y más influyente que nunca", señala el mensaje del CEO, del que han informado varios medios estadounidenses.

Las dudas sobre la continuidad de LIV surgieron ayer, miércoles, ante algunas publicaciones que apuntaban a que el PIF, que preside el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, planeaba retirar su inversión multimillonaria del circuito, que nació en 2022 para rivalizar con el PGA Tour, el circuito estadounidense.

"Aunque el panorama mediático a menudo está lleno de especulaciones, nuestra realidad está definida por el trabajo que realizamos en el césped (...) El ruido que oyes es simplemente el sonido de un movimiento que está funcionando. Acéptalo. Somos pioneros y, aunque el camino no siempre es fácil, el destino vale la pena cada kilómetro. Salgamos y mostremos al mundo por qué LIV Golf es el futuro del golf", incide O'Neil.

El directivo garantiza que esta temporada se va a completar después de que se hayan celebrado cinco pruebas y de que este jueves comience la sexta en México, de un calendario de catorce citas que se prolongará hasta finales de agosto.

A su juicio, la liga saudí, a la que pertenecen jugadores como el español Jon Rahm, los estadounidenses Bryson DeChambeau y Phil Mickelson o el chileno Joaquín Niemann, tiene "toda la energía de una organización que es más grande, más ruidosa y más influyente que nunca antes".

“La vida de un movimiento emprendedor a menudo se define por estos momentos de presión. Nos apuntamos a esto porque creemos en alterar el statu quo. Hemos hecho frente a vientos en contra desde el principio, y cada vez hemos respondido con resiliencia y elegancia", añade el texto.

LIV inició en febrero su quinta temporada desde su nacimiento en junio de 2022 como una alternativa a los dos circuitos tradicionales, el PGA Tour y el europeo (DP World Tour), para lo que recurrió a fichajes multimillonarios y a un formato de competición novedoso, como las pruebas a tres rondas y sin corte.

Respecto a su planteamiento inicial, abordó algunos cambios al comienzo de esta campaña, como prolongar los torneos a cuatro jornadas, al igual que el resto de circuitos, lo que le permitió empezar a recibir puntos del ránking mundial a los primeros diez clasificados.