Paula Blasi: "No iba a participar en la Amstel, ahora no me lo puedo creer"

La exduatleta (Esplugues de Llobregat, 23 años) subió al podio para celebrar la victoria más importante de su incipiente carrera. La campeona continental atacó en el penúltimo paso por el Cauberg, dejó atrás a la neerlandesa Nienke Vinke y se marchó en solitario hasta meta.

"Necesitaré algunas semanas o meses para darme cuenta de esto. Cinco minutos antes de mi ataque me habían dejado atrás, pero me pude recuperar. Es mi primera vez en las Ardenas y tuve problemas con el posicionamiento, no me puedo creer esto que me acaba de pasar", dijo la catalana en meta.

"Realmente no sé cómo lo logré. Cuando fui sola y crucé la meta por penúltima vez, pensé que aún quedaban 5 kilómetros. En realidad, eran 20 kilómetros. Nunca había hecho algo así, y es una locura estar siempre al frente. Estaba al límite, pero sólo quería estar en la primera posición de la carrera, porque así no tienes que luchar tanto por tu puesto", explicó antes de degustar un trago de cerveza en el podio.

Blasi fue incluida a última hora por el UAE para la Amstel, pero el destino le tenía guardada una excelente sorpresa.

"Ni siquiera tenía que haber tomado la salida. Me incluyeron en la lista de titulares ayer debido a las ausencias en el equipo. Creo que necesito recuperar el aliento un momento, asimilar todo esto", concluyó la ganadora, que batió por 27 segundos a dos ilustres, la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y la neerlandesa Demi Vollering (FDJ).