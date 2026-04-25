La rusa Anna Arzhanova, primera mujer en presidir la Asociación de los Juegos Mundiales

Arzhanova sustituye en el cargo al español José Perurena, quien lo ocupó desde 2014, tras su elección en la Asamblea General anual de IWGA celebrada en el Museo Olímpico de Lausana (Suiza) con el apoyo de 29 de las 39 federaciones miembro, informa en un comunicado esta asociación, que cuenta con el aval del Comité Olímpico Internacional.

Es presidenta de la Federación Mundial de Deportes Subacuáticos (CMAS, en sus siglas en francés) desde 2013 y ha ocupado diversos cargos en la directiva de la Asociación de Federaciones Deportivas Internacionales Reconocidas por el COI.

En marzo de 2022, como máxima responsable de la CMAS, publicó una carta en la que mostró su rechazo a la invasión rusa de Ucrania.

"Nadie en la CMAS quiere la guerra, nadie. Repudio no solo la guerra, sino la idea de usar la fuerza contra otros seres humanos. Debemos comprender que el mundo está dividido no solo en naciones, sino también en decencia y maldad, violencia y bondad, que no tienen nacionalidad", proclamó.

Arzhanova pasa a ser la cuarta presidenta de la IWGA, después de Perurena, del estadounidense Ron Froehlich (1992-2014) y del coreano Kim Un-Young (1980-1992).

"Me siento profundamente honrada de haber sido elegida presidenta (...) Junto con nuestros miembros, atletas y socios, seguiremos posicionando los Juegos Mundiales como una plataforma única para los deportes emergentes, la innovación y la colaboración internacional. El futuro del deporte se construye a través de la visión, la confianza y la colaboración", señaló Arzhanova tras su elección.

Desde su primera edición en 1981, se han celebrado doce ediciones de los Juegos Mundiales, la última el pasado año en Chengdu (China), con el propósito de dar visibilidad a los deportes emergentes y que no forman parte de los Juegos Olímpicos, como el billar, la petanca, la motonáutica, el salvamento acuático o el kickboxing.