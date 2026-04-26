Nairo Quintana gana su tercera Vuelta a Asturias

Quintana, de 36 años, con un destacado palmarés en el circuito internacional, fraguó la victoria de la ronda asturiana al ganar el pasado viernes la segunda etapa, de 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena, en la que aventajó en medio minuto a su principal rival, el español Adrià Pericas, del UAE.

En la fase final de la carrera, en la subida al alto de San Esteban de las Cruces, de segunda categoría, Quintana respondió a los ataques de Pericas, que en un esprint final entró en meta en segunda posición, con el escalador colombiano cuarto en la etapa.

El mexicano Cadenas, que en la jornada de ayer se alzó con la tercera etapa, logró repetir la victoria este domingo, tras una escapada en solitario en la subida al último puerto a diez kilómetros de la llegada en la calle Uría, de Oviedo.

Nairo Quintana, que en marzo pasado anunció su retirada del ciclismo profesional a final de esta temporada, volvió a subir a lo más alto de un podio este domingo en Oviedo.

El ciclista colombiano, un reconocido escalador que inició su carrera profesional en 2009, ganó la Vuelta a Asturias en dos ocasiones anteriores, en 2017 y 2021, y sorprendió al ganar el Giro de Italia con 23 años de edad, en 2014, y el Tour de Francia dos años después, en 2016.

La cuarta y última etapa se disputó sobre un terreno quebrado con el Alto de El Padrún, cuatro kilómetros con rampas al cuatro por ciento, y el Alto de San Esteban de las Cruces, con un desnivel del cinco por ciento a solo cinco kilómetros del final.

Desde la salida en Lugones comenzaron las hostilidades que fueron neutralizadas por el pelotón durante los primeros cuarenta kilómetros del recorrido, aunque a cien kilómetros de meta, una escapada en la que estaban Ugarte (Euskaltel), Heidemann (Rembe), Layrac (Aix), Meijers (Victoria), Aznar (Kern Pharma) y Pérez-Landaluce (Obidos) consigue abrir una brecha de un minuto sobre el pelotón.

El grupo de cabeza pasó por la meta volante de Los Campos, a 77 kilómetros de meta, con Eduardo Pérez-Landaluce en primer lugar, por delante de Gari Ugarte y Miguel Heideman y una ventaja de un minuto y medio sobre el pelotón.

En las primeras rampas del Padrún, de tercera categoría, el pelotón con los corredores del UAE al frente seguidos a rueda por los del Movistar Team neutralizó la escapada a diecinueve kilómetros de meta.

El equipo Movistar Team tomó el relevo del UAE en la cabeza del pelotón a pocos metros de coronar el puerto con Diego Pescador y Nairo Quintana posicionados en los primeros puestos para afrontar el descenso que llevaba a las calles de la capital del Principado.

En las rampas del alto se sucedieron los ataques, lo que provocó que se estirara el pelotón con Cadenas en cabeza con unos diez segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor en el que estaban Quintana y Pericas, ambos con opciones a ganar la vuelta.

Pericas intentó atacar en varias oportunidades a Quintana con la intención de recortar los treinta segundos que le distanciaban del colombiano en la general, sin conseguirlo.