Polideportivo
26 de abril de 2026 - 16:28

NBA: Los Magic sobreviven a la remontada de los Pistons y se adelantan 2-1 en la serie

Cabe Cunningham, de Detroit Pistons, busca avanzar ante Franz Wagner, que fue clave para la victoria de Orlando Magic.
Cabe Cunningham, de Detroit Pistons, busca avanzar ante Franz Wagner, que fue clave para la victoria de Orlando Magic. 230438+0000 DON JUAN MOORE

Los Orlando Magic ganaron el sábado a los Detroit Pistons por 113-105 tras sobrevivir a una remontada visitante de 17 puntos en el último cuarto y se pusieron 2-1 arriba en la eliminatoria.

Por ABC Color

A falta de 8:42 para el final, los Magic se habían escapado 96-79 tras un mate de Wendell Carter Jr., alcanzando así una máxima ventaja de 17 puntos.

Lea más: Norrie enfrentará a Sinner por primera vez

El partido parecía sentenciado a favor de Orlando cuando, con un Cade Cunningham desatado, los Pistons remontaron en poco menos de seis minutos toda esa desventaja hasta ponerse 104-105a 2:52 del final.

Jamahl Mosley pidió tiempo muerto para sacar a sus hombres del colapso en el que se habían hundido. Y le funcionó. Franz Wagner encadenó una canasta y un triple y los Magic cerraron el partido con un parcial de 9-0, dejando a los Pistons en blanco en esos 2:52 finales, con la miel en los labios y toda épica frustrada.

Con esta victoria, los Magic, que se clasificaron vía ‘play-in’ a la fase final, se ponen 2-1 y con el factor cancha a favor frente a los Pistons, que dominaron el Este con mano de hierro durante toda la temporada.

Paolo Banchero acarició el triple-doble con 25 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, además de tres robos y dos tapones; Desmond Bane sumó otros 25 puntos para los Magic, mientras que Wendell Carter Jr. firmó un doble-doble con 14 puntos y 17 rebotes.

Franz Wagner contribuyó con 17 puntos y Jalen Suggs con 15. Para los Pistons, Cade Cunningham firmó 27 puntos y 9 asistencias, aunque solo encestó 8 de 23 tiros de campo (34,8 %).

El base de Detroit disputó un partido muy flojo hasta ese tramo de la remontada frustrada. Tobias Harris sumó 23 puntos y Ausar Thompson 17.

Pistons y Magic volverán a enfrentarse este próximo lunes para el cuarto partido de la serie, otra vez en Orlando, con los Pistons prácticamente obligados a ganar si no quieren que los nervios se apoderen de un equipo sin experiencia en ‘playoff’. EFE