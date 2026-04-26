Paul Seixas: "Estaba cerca del límite al subir la Redoute"

"Estaba cerca del límite al subir la Redoute. Al pie de la Redoute, estaba a rueda de Tadej (Pogacar, esloveno, ganador de la prueba)", es lo que creo que me ha permitido seguir hasta arriba", explicó Seixas, después de ser el único capaz de seguir el ritmo del esloveno en su ataque.

Reconoció que no pudo seguirlo en el que a la postre sería el ataque definitivo: "Después le he relevado y he pensado: 'Veremos cómo llegamos al final de la carrera'. Y ha vuelto a atacar en la Roche-aux-Facons, me ha faltado un poco para seguirlo. He conseguido terminar como he podido para esta segunda plaza".

"Hoy no ha faltado mucho. Ha sido mi primera Lieja. Quería darlo todo y eso es lo que he hecho. Tadej ha sido más fuerte al final. He estado muy bien colocado toda la jornada gracias a mi equipo, han hecho de verdad un muy buen trabajo", resumió, sobre su rendimiento en la Lieja-Bastoña-Lieja de su debut.

También hizo referencia a la altísima velocidad media de la carrera: "Sin duda nos benefició. Así se hacían los cortes en los grupos rápidamente. Como es lógico, algunos de nuestros corredores sufrieron las consecuencias, ya que el ritmo era alto desde el principio para alcanzar al grupo de Remco (Evenepoel, belga)".

"Pero después, también nos permitió evitar tantos choques buscando la posición y estar más relajados al avanzar", argumentó.