LIV aplaza su torneo de Nueva Orleans en medio de las dudas sobre el futuro del circuito

En un comunicado emitido este martes por el gobernador, Jeff Landry, y la oficina de Desarrollo Económico de Luisiana, se señala que la solicitud de posponer el evento se notificó el pasado viernes al CEO de LIV, Scott O'Neil, con el fin de "explorar la posibilidad" de organizarlo en otoño de este año.

Tras conocerse la postura de las autoridades del estado de Luisiana, LIV suprimió la fecha de la prueba en su web sin dar ninguna explicación oficial.

La competición que se iba a disputar por primera vez en el campo de Bayou Oaks at City Park, en Nueva Orleans, iba a ser la décima cita de la temporada de un total de catorce, la última de ellas a finales de agosto en Michigan (EE.UU.).

"Agradecemos la buena fe de LIV y esperamos mantener nuestra colaboración mientras continuamos las conversaciones sobre un posible evento a finales de este año", añade el comunicado de las autoridades de Luisiana, que detallan que han pagado 3,2 millones de dólares (2,7 millones de euros) a LIV de acuerdo con el contrato que estaba suscrito.

El aplazamiento del torneo de Nueva Orleans añade incertidumbre al futuro de LIV después de que en la víspera de la anterior prueba, que tuvo lugar en México del 16 al 19 de abril, saltara la noticia de que el PIF, el brazo inversor del régimen saudí, iba a dejar de inyectar fondos a la liga, nacida en 2022 con el objetivo de plantar cara a los circuitos tradicionales de golf, el PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

O’Neil garantizó en México que la presente temporada se iba a desarrollar con normalidad y que se buscaría financiación para que el proyecto se mantuviera a partir de la próxima.

El comunicado de las autoridades de Luisiana comienza expresando el agradecimiento al PGA Tour, el circuito rival de LIV, por el "excelente" torneo que tuvo lugar el pasado fin de semana en Nueva Orleans, el Zurich Classic. "Nos enorgullece la continua colaboración y las oportunidades que este evento brinda a nuestro estado cada año", se afirma.

La siguiente prueba de LIV está fijada en Virginia (Estados Unidos) del 7 al 10 de mayo y será la séptima del calendario que arrancó el pasado mes de febrero en Riad.