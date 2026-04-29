El histórico Circo Máximo acogerá el cierre del Giro de Italia tras 3.468 kilómetros

El espacio arqueológico, una amplia explanada de unos 600 metros de longitud por 140 de ancho, fue en la Antigüedad escenario de carreras de cuadrigas y caballos, además de ejecuciones, luchas de gladiadores y desfiles triunfales, y este año se convertirá en el broche de oro del Giro, también conocido como la 'Corsa Rosa'.

"(El final) es una especie de museo al aire libre, algo realmente hermoso. Este año llegaremos al Circo Máximo; por lo tanto es una novedad respecto al año pasado", confirmó ante los medios uno de los organizadores y presidente de RCS MediaGroup, Urbano Cairo.

El recorrido final del Giro de Italia se hizo público este miércoles en un evento celebrado en la capital italiana, con autoridades municipales y representantes de la organización, coronado por la muestra del trofeo, una pieza artística en forma de espiral ascendente, chapada en oro de 18 quilates.

Durante el acto también se presentó la emblemática 'maglia rosa', el maillot que distingue al líder de la clasificación general, con su característico color, incorporando como novedad en el centro de la prenda un patrocinador institucional: 'Io sono Friuli Venezia Giulia', una campaña que pone en valor a las empresas agroalimentarias de esta pequeña región del noreste.

Es la cuarta vez consecutiva que la clausura se celebra en la 'Ciudad Eterna' y la octava en toda su historia (1911, 1950, 2009, 2018, 2023, 2024 y 2025), tras arrebatarle este privilegio a Milán, tradicional sede del final del Giro, que lo acogió en 79 ocasiones.

Las autoridades municipales defendieron este cambio como algo "justo", al considerar que el 'grande arrivo' (gran llegada) debe tener lugar, precisamente, en la capital italiana.

El comienzo de la 21ª y última etapa en Roma partirá desde el barrio de EUR, un barrio de estética racionalista construido por la dictadura fascista para acoger la Exposición Universal de Roma de 1942, que nunca llegó a celebrarse a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

De ahí continuará directo al mar, a Ostia, en el litoral romano, un momento que, según sostuvo el alcalde romano, Roberto Gualtieri, es una oportunidad "maravillosa" para que las personas "descubran que Roma también es una ciudad de mar".

Tras dejar atrás la costa, la carrera volverá a Roma, en un recorrido en circuito urbano, plano en su totalidad, donde se coronará al campeón de la edición tras recorrer algunos de los lugares más icónicos de la ciudad.

La 109ª edición del Giro de Italia finalizará el 31 de mayo tras 21 etapas distribuidas en 24 días, y será la decimosexta vez que la carrera se inicie fuera de Italia.

El recorrido contempla 3.468 kilómetros y un desnivel acumulado de 49.150 metros, y contará con una única contrarreloj individual de 40,2 kilómetros, programada en la décima etapa en Toscana. Además, se disputarán ocho etapas planas, siete de media montaña y cinco de alta montaña.

Tras las tres primeras etapas en Bulgaria, el pelotón viajará a Calabria (sur de Italia). El primer contacto con la montaña será el 15 de mayo, en la séptima etapa entre Formia y el monte Blockhaus, en Los Abruzos (centro), con final en alto tras 246 kilómetros.

La segunda semana incluirá la contrarreloj en Toscana y el regreso de Milán, que volverá a formar parte del recorrido cuatro años después, una ciudad que acogerá la llegada de la decimoquinta etapa, el 24 de mayo, con 136 kilómetros entre Voghera y Milán, de perfil mayoritariamente llano.

La tercera semana concentrará la mayor exigencia montañosa, con cuatro finales en alto, destacando la etapa con el Passo Giau, 'Cima Coppi' de esta edición con 2.233 metros, antes de la decisiva jornada de Piancavallo.