Multan líder político en Macedonia del Norte por ondear bandera palestina en el balonmano

La policía detuvo anoche a Andrej Kuculovski, de 28 años, por presuntamente violar la Ley de Prevención de la Violencia y Conducta Indecente en Eventos Deportivos, aunque lo puso en libertad poco después y lo sancionó con una multa de 550 euros, informó este miércoles su partido.

Levica, que tiene seis de los 120 escaños en el Parlamento, es la fuerza más activa en la Cámara a la hora de defender la causa palestina, y presentó en el pasado una declaración que hace un llamamiento al reconocimiento del Estado de Palestina.

El Gobierno de centro derecha liderado por el partido nacionalista VMRO-DPMNE, por su parte, no reconoce el Estado palestino y mantiene estrechos vínculos con Israel.

Macedonia del Norte, una pequeña república exyugoslava de unos 1,8 millones de habitantes, negocia desde 2022 su entrada en la Unión Europea (UE), mientras que pertenece desde 2020 a la OTAN.