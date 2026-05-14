Gimnastas del equipo nacional de México denuncian miedo y presiones psicológicas

Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda divulgaron un vídeo en el que manifestaron incertidumbre por su permanencia en el alto rendimiento.

"Estamos hablando porque no podemos seguir guardando silencio; somos atletas pero también somos humanos estamos viviendo con preocupación y miedo sobre nuestro futuro", dijo Gutiérrez.

Aunque la cuarteta no detalló en qué consiste su tragedia, insistió en el temor y dio a entender que están sometidas a presiones extras a las del deporte de alto rendimiento.

"Hoy tenemos miedo, miedo de ser sacadas del proceso, de perder años de esfuerzos y trabajo; de no poder representar al país en próximas competencias y que hablar repercuta en nuestras carreras; también de no poder cumplir sueño de competir en Juegos Olímpicos", explicó Gutiérrez.

La selección de México fue segunda en los juegos continentales de Santiago de Chile 2023, sólo superada por Brasil y por delante de Estados Unidos.

El equipo se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo verano en Santo Domingo, donde defenderá el título ganado hace tres años en San Salvador.

"Decidimos alzar la voz, no solo por nosotras; sino por las generaciones pasadas y las que vienen. Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva", señaló Dalia Alcocer.

Según medios mexicanos, la queja de las deportistas está relacionada con violencia sicológica por parte de la seleccionadora Blajaith Aguilar, pero la Federación Mexicana de Gimnasia no se ha pronunciado.

Las gimnastas aseguran no tener apoyo de la Federación, aunque sus reclamos sí han sido escuchados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes.

Las competidoras confiaron en tener respuestas favorables a sus pedidos por parte del Comité Olímpico mexicano.