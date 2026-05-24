El veterano sudafricano Richard Sterne gana en Bélgica su primer título desde 2013

Sterne, 229 en la clasificación mundial, en la que llegó a ser el 29 en 2008, aprovechó el bajón que sufrió su compatriota Zander Lombard, quien, a falta de cinco hoyos, perdió el liderato que ostentó desde la primera jornada del torneo disputado en Amberes.

Después de que el vencedor final lograra una ‘eagle’ en el penúltim hoyo, Lombard encajó un doble ‘bogey’ que le llevó a cederle la delantera.

Lombard partió con cinco golpes de ventaja respecto a su paisano de Pretoria y durante la jornada llegó a tener tres de margen sobre sus perseguidores, pero desperdició la ventaja.

Ello lo aprovechó Sterne con un ‘eagle’ en un par cinco que le propulsó al primer puesto y a conseguir su séptimo título del circuito europeo, después de que el primero lo conquistara en 2004 en Madrid con 23 años.

Su paréntesis de catorce años sin victorias se debió, en buena medida, a las sucesivas lesiones de muñeca y de espalda que sufrió en los últimos años y que le obligaron a pasar por el quirófano en varias ocasiones.

En segunda posición del torneo, con -16, a dos del ganador, quedó un grupo de seis jugadores: el español Jorge Campillo, el danés Jacob Olesen, el inglés Marcus Armitage, el francés Victor Perez, el japonés Kota Kaneko y el sueco Marcus Kinhult.

Después de siete segundos puestos a lo largo de su trayectoria, Lombard vio pasar de nuevo el tren del triunfo y acabó octavo empatado con -15.