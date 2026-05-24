Polideportivo
24 de mayo de 2026 a la - 13:13

Video: el paraguayo Vallejo entrena con Sinner con vistas a su debut en Roland Garros

Jannik Sinner y Adolfo Daniel Vallejo, durante el entrenamiento desarrollado en el Masters de Madrid. El de este domingo es con vistas a Roland Garros.
Jannik Sinner y Adolfo Daniel Vallejo, durante el entrenamiento desarrollado en el Masters de Madrid. El de este domingo es con vistas a Roland Garros.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo tuvo este domingo una sesión de entrenamiento con el italiano Jannik Sinner, líder de la clasificación mundial de tenis, con vistas a su estreno en Roland Garros, previsto para el martes.

Por ABC Color

Para Dani Vallejo, entrenar con el mejor tenista del mundo de la actualidad es todo un privilegio, porque cada movimiento representa un aprendizaje. No es la primera vez que comparte una práctica con el italiano Jannik Sinner, principal favorito a la conquista del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, que se disputa en la capital francesa.

Lea más: Dani Vallejo debutará contra Cameron Norrie en Roland Garros

El paraguayo Vallejo se estrenará el martes contra el británico Cameron Norrie, de 30 años, ubicado en el puesto 22 en la clasificación ATP y cuyo mejor ranking fue octavo, en setiembre de 2022.

De ascendente carrera, el compatriota se apresta a dar el primer golpe frente a un ex top 10. De pasar, lidiará en la segunda fase con el vencedor del duelo entre el veterano Marin Cilic, de 37 años y ganador de un Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2014), y el adolescente francés Moise Kouamé (17).

El estreno del martes de Sinner será contra el galo Clement Tabur.