Video: el paraguayo Vallejo entrena con Sinner con vistas a su debut en Roland Garros

Para Dani Vallejo, entrenar con el mejor tenista del mundo de la actualidad es todo un privilegio, porque cada movimiento representa un aprendizaje. No es la primera vez que comparte una práctica con el italiano Jannik Sinner, principal favorito a la conquista del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, que se disputa en la capital francesa.

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El paraguayo Vallejo se estrenará el martes contra el británico Cameron Norrie, de 30 años, ubicado en el puesto 22 en la clasificación ATP y cuyo mejor ranking fue octavo, en setiembre de 2022.

Video de @danivallejo17 entrenando en París con el N° 1 del mundo @janniksin 🇮🇹.



Calentando motores en @rolandgarros



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De ascendente carrera, el compatriota se apresta a dar el primer golpe frente a un ex top 10. De pasar, lidiará en la segunda fase con el vencedor del duelo entre el veterano Marin Cilic, de 37 años y ganador de un Grand Slam (Abierto de Estados Unidos 2014), y el adolescente francés Moise Kouamé (17).

El estreno del martes de Sinner será contra el galo Clement Tabur.