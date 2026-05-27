Jefferson Pérez llega a España para ser homenajeado en el V Gran Premio Madrid Marcha

Jefferson Pérez, uno de los deportistas más reconocidos de la historia de Ecuador, fue campeón olímpico en Atlanta 1996 y tres veces consecutivas campeón del mundo de 20 km marcha (2003, 2005 y 2007).

El deportista ecuatoriano, de 51 años, es un emblema de la disciplina y, para los organizadores del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, encarna los valores que dieron origen a la prueba como "técnica, sacrificio, perseverancia y respeto por una modalidad históricamente vinculada a la cultura del esfuerzo".

En la Comunidad de Madrid viven actualmente más de 140.000 ecuatorianos, motivo por el que la organización quiere convertir la jornada del próximo 31 de mayo en una fiesta del orgullo deportivo ecuatoriano y latinoamericano en pleno centro de Madrid.

Más allá del homenaje a Jefferson Pérez, el cartel deportivo tendrá un nivel altísimo con un potente equipo ecuatoriano formado por Paula Torres, Magaly Bonilla, David Hurtado y Jordy Jiménez Arrobo, mientras que Perú estará representado por Evelyn Inga.

México volverá a presentar uno de los bloques más numerosos y potentes de la competición, tanto en categoría masculina como femenina, con atletas como Sofía Ramos, Valeria Ortuño, Alegna González, Ximena Serrano, Valeria Flores, Noel Alí Chama, Isaac Palma, Ever Palma y César Córdoba.

Colombia acudirá con representantes destacados como Laura Cristina Chalá Mojica, Ruby Dayanna Segura García, Miguel Arcángel Peña León y César Herrera y Brasil estará representado por Viviane Lyra y Caio Bonfim, uno de los grandes referentes mundiales de la disciplina.