Polideportivo
27 de mayo de 2026 a la - 13:35

Jhonatan Narváez toma el mando por la "maglia ciclamino" de la regularidad

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Redacción deportes, 27 may (EFE).- El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) ha sido uno de los grandes beneficiados en la escapada del día al sumar los puntos suficientes como para encabezar la clasificación de la "maglia ciclamino" por puntos al final de la decimoséptima etapa del Giro.

Por EFE

Jhonatan Narváez (El Playón de San Francisco, 29 años), ganador de 3 etapas en la presente edición (Cosenza, Fermo y Chiavari) volvió a meterse en la fuga buena de la jornada para tratar de puntuar en los pasos bonificados y sumar los puntos necesarios para adelantar en la clasificación de la regularidad al francés Paul Magnier (Soudal).

A falta de cuatro etapas para el final del Giro, Narváez cuenta con 157 puntos, mientras que Magnier le sigue con 145 y el noruego Andreas Leknessund con 79. del

Narváez tratará de aumentar la cuenta en las 3 etapas que restan de montaña, especialmente las del viernes y sábado, mientras que Magnier tendrá su gran oportunidad en el presumible esprint del domingo en Roma.