Jhonatan Narváez toma el mando por la "maglia ciclamino" de la regularidad

Jhonatan Narváez (El Playón de San Francisco, 29 años), ganador de 3 etapas en la presente edición (Cosenza, Fermo y Chiavari) volvió a meterse en la fuga buena de la jornada para tratar de puntuar en los pasos bonificados y sumar los puntos necesarios para adelantar en la clasificación de la regularidad al francés Paul Magnier (Soudal).
A falta de cuatro etapas para el final del Giro, Narváez cuenta con 157 puntos, mientras que Magnier le sigue con 145 y el noruego Andreas Leknessund con 79. del
Narváez tratará de aumentar la cuenta en las 3 etapas que restan de montaña, especialmente las del viernes y sábado, mientras que Magnier tendrá su gran oportunidad en el presumible esprint del domingo en Roma.