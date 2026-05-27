Vingegaard: "Quiero ganar dos etapas más, pero será difícil"

"Me gustaría ganar dos etapas más, pero no lo espero porque las próximas de montaña serán muy difíciles. El martes lo pasé muy mal, y como ya he dicho, también hay una carrera en julio que quiero hacer. Siempre me encantaría levantar los brazos en señal de victoria, pero a veces hay que tener en cuenta otras cosas", señaló el danés en la meta de Andalo.

Recalcó Vingegaard que "sin duda estoy pensando en el Tour de Francia, en el sentido de que no quiero agotarme por completo en este Giro si puedo evitarlo".

Vingegaard celebró el triunfo de etapa de su compatriota, Michael Valgren.

"Cuando escuché la victoria de Michael Valgren por la radio me alegré muchísimo. En cuanto a la etapa de este miércoles no hubo mucha comunicación con los demás equipos. Estaba en la escapada Damiano Caruso, así que empezamos a colaborar. Estábamos preparados para dejarlos escapar por cinco, seis o siete minutos, pero los demás equipos querían defender sus posiciones en la general, así que es comprensible que también se unieran", concluyó.