Puertorriqueño Collazo expondrá el 20 de junio sus tres títulos minimosca ante Joey Canoy

Collazo (14-0, 11 nocauts) expondrá sus títulos unificados en el Frontwave Arena de Oceanside, California (EE.UU.) en un combate a 12 asaltos que será transmitido en vivo por DAZN, detalló Golden Boy Promotions en un comunicado en su página web.

"Peleas como estas son las que mantienen mi carrera en movimiento. Estoy siempre agradecido por las oportunidades y listo para otro gran reto. Seguimos enfocados, hambrientos y preparados", dijo Collazo en la nota.

Collazo, considerado uno de los mejores libra por libra del boxeo actual, viene de una contundente defensa ante el mexicano Jesús 'Chiquito' Haro, a quien detuvo tras seis asaltos luego de que su esquina pidiera la detención del combate.

El boricua ha consolidado su dominio con un estilo agresivo, alto volumen de golpes y una evolución constante en su rendimiento como campeón, destacó Golden Boy Promotions.

Canoy (25-5-2, 15 nocauts), con experiencia en peleas de título mundial y campeón internacional minimosca del Consejo Mundial de Boxeo en 2025, llega con la intención de sorprender al campeón boricua en territorio estadounidense.

"Es un sueño hecho realidad. Estoy entrenando fuerte y haré todo lo posible para lograr la sorpresa", afirmó.

El combate es promovido por Golden Boy Promotions en asociación con Miguel Cotto Promotions, y ha sido presentado como una prueba significativa para el campeón puertorriqueño, quien continúa elevando su estatus en las listas de los mejores libra por libra.

"Collazo debería estar en la cima de todas las listas libra por libra", dijo Oscar De La Hoya, promotor de Collazo.

"No busca el camino fácil; busca los retos más difíciles", reconoció.

El evento estará disponible a nivel mundial para todos los suscriptores de DAZN, tanto en directo como bajo demanda.