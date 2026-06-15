Main draw del CIT Open de Tenis se inicia este lunes y un paraguayo puede acceder

Con la fase de clasificación, este domingo se inició el Challenger ATP 50 CIT Open de Tenis, donde solamente Federico González consiguió la primera victoria que lo guía hacia un segundo compromiso de qualy, mientras Álvaro Frutos y Juan Borba Aguayo no corrieron con igual suerte, y quedaron eliminados.

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Este lunes se disputarán los restantes partidos de la qualy, y si Federico González vuelve a triunfar, ingresará a la llave principal del torneo.

Los resultados de los partidos con protagonismo guaraní en la qualy fueron:

Federico González (Paraguay) venció a Luis Britto (Brasil) 6-1, 6-3;

Máximo Zeitune (Argentina, 2) a Álvaro Frutos (Paraguay) 6-4, 6-4;

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Samuel Heredia (Colombia, 3) a Juan Borba Aguayo (Paraguay) 6-0, 6-3.

Los otros resultados de esta etapa de clasificación:

Ignacio Monzón (Argentina, 4) a Julián Cundom (Argentina) 6-3, 1-6, 6-4;

Conner Huertas del Pino (Perú, 5) a Salvador Price (COL) 6-4, 6-3;

Arklon Huertas del Pino (Perú, 6) a Bautista de la Pena (CHI) 6-1, 6-1;

Ezequiel Monferrer (Argentina) a Wilson Leite (Brasil, 7) 2-6, 7-6 (5), 6-3;

Ignacio Parisca (Venezuela, 8) a Alejandro Hayen (México) 6-2, 6-1;

Gustavo Ribeiro (Brasil, 9) a Mateo del Pino (Argentina) 6-2, 6-1;

Valentin Basel (Argentina) a Thiago Cigarrán (Argentina, 10) 6-4, 4-6, 6-4;

Enzo Kohlmann (Brasil) a Natan Rodrigues (Brasil, 11) 6-4, 6-3;

Joao Loureiro (Brasil, 12) a Tomás Martinez (Argentina) 6-1, 7-5.

Programación del lunes

La cartelera para este lunes prevé cotejos finales de la qualy y los cuatro primeros compromisos de la llave principal:

Primer turno - 13.00 horas

Samuel Heredia (COL, 3) vs. Ezequiel Monferrer (ARG)

Ignacio Monzón (ARG, 4) vs. Valentín Basel (ARG)

Conner Huertas Del Pino (PER, 5) vs. Enzo Kohhmann (BRA)

Máximo Zeitune (ARG, 2) vs. Joao Couto Loureiro (BRA, 12)

Segundo turno - A continuación

Federico González Benítez (PAR) vs. Ignacio Parisca (VEN)

Juan Estévez (ARG, 8) vs. Samuel Linde (COL)

Arklon Huertas Del Pino (PER, 6) vs. Gustavo Ribeiro (BRA, 9)

Tercer turno desde las 17.00, cuatro cotejos de main draw:

Court 3

Juan Esteves (ARG, 8) vs. Samuel Linde (COL)

Court 4

Bruno Fernández (BRA) vs. Nick Hardt (DOM)

A continuación en el ultimo turno a partir de 18.00 horas:

Court central Victor Pecci

Carlos María Zárate (ARG) vs. Juan Sebastián Gómez (COL)

No antes de 18.30

Court 4

Lorenzo Rodríguez (ARG) vs. Eduardo Ribeiro (BRA).