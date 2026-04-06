Paraguay suma otro Challenger para junio y fortalece su presencia en el circuito internacional

Luego de consolidarse durante tres temporadas consecutivas como sede del ATP Challenger 75 Open del Paraguay, el país volverá a ser protagonista en el calendario internacional con la organización de un nuevo certamen del Circuito Challenger. La competencia se llevará a cabo del 15 al 20 de junio en las instalaciones del Club Internacional de Tenis, uno de los escenarios tradicionales del deporte blanco a nivel local.

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El torneo será de categoría 50 y repartirá un total de 63.000 dólares en premios, lo que representa una importante oportunidad tanto para tenistas nacionales como internacionales que buscan sumar puntos y escalar posiciones en el ranking mundial.

La llegada de este nuevo evento reafirma el posicionamiento de Paraguay como plaza atractiva dentro del circuito profesional, no solo por la calidad de sus instalaciones, sino también por la experiencia organizativa adquirida en los últimos años.

La continuidad del ATP Challenger 75 Open del Paraguay ha sido clave para generar confianza en las autoridades del tenis internacional, lo que hoy permite ampliar la agenda con una nueva competencia de relevancia.

Además, este tipo de torneos cumple un rol fundamental en el desarrollo del tenis paraguayo, ya que brinda a los jugadores locales la posibilidad de medirse ante rivales de mayor jerarquía sin necesidad de salir del país. Esto no solo favorece su crecimiento deportivo, sino que también impulsa la visibilidad del tenis nacional ante el público y posibles patrocinadores.

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El Club Internacional de Tenis volverá a ser el epicentro de la acción, recibiendo a figuras emergentes del circuito y a jugadores con experiencia en torneos de mayor categoría. Se espera una semana intensa de competencia, con partidos de alto nivel y la presencia de talentos que buscan dar el salto definitivo en sus carreras.