Lunes, 15 de junio de 2026

BÉLGICA-EGIPTO. Seattle (EE.UU.). Las selecciones de Bélgica y Egipto abren este lunes el Grupo G del Mundial de Fútbol 2026 con el partido que se jugará en el estadio Lumen Field, de Seattle (19.00 GMT).

ARABIA SAUDÍ-URUGUAY. Miami (EE.UU.). La selección de Uruguay comienza este lunes (22.00 GMT) ante Arabia Saudí su aventura en el Mundial 2026, a la que llega después de un ciclo mundialista repleto de altibajos y con la ilusión de olvidar la dolorosa eliminación en la fase de grupos en Catar 2022. Por Hugo Barcia

IRÁN-NUEVA ZELANDA. Los Ángeles (EE.UU.). En medio de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Teherán, Irán afronta este lunes (1.00 GMT) el debut del Mundial en suelo estadounidense bajo un tenso ambiente político que contrasta con el 'boom' del combinado de Nueva Zelanda a través del fenómeno viral en redes sociales del jugador Tim Payne. Por Mikaela Viqueira.

ARGENTINA. Redacción deportes. Argentina comienza este martes la defensa del título en el estadio Arrowhead de Kansas City ante Argelia, un partido en el que tratará de romper el maleficio y lograr su primera victoria en un debut mundialista como vigente campeona mundial.

BRASIL . Newark (EE.UU.). El debate sobre el 9 de la selección brasileña se ha encendido tras el empate contra Marruecos en su debut en el Mundial 2026, con cada vez más voces reclamando la presencia de Endrick en el once titular. Por Carlos Meneses.

IRAK . Bagdad. Los iraquíes viven con expectación cómo su selección regresa al Mundial de fútbol cuatro décadas después de su última aparición, una cita deportiva que paralizará este martes el país entero. Por Amer Hamid.

. Previas de los partidos Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia y Austria-Jordania y actualidad del resto de selecciones.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). España-Cabo Verde (18.00/16.00 GMT, en Atlanta), Bélgica-Egipto (21.00/19.00 GMT, en Seattle), Arabia Saudí-Uruguay (00.00/22.00 GMT, en Miami) , Irán-Nueva Zelanda (3.00/1.00 GMT, en Los Ángeles).

. Previas de los partidos Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia y Austria-Jordania y actualidad del resto de selecciones.

- Buenos Aires. Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes