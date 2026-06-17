Carapaz: "Pogacar juega en otra liga"

"Pogacar atacó en el esprint y traté de seguirlo, pero fue imposible. Luego, en la persecución no hubo colaboración. Estoy contento con la larga cabalgada, las sensaciones han sido buenas y eso es importante para mí", valoró 'La locomotora del Carchi'.

Carapaz admitió las superioridad de Tadej Pogacar, quien llegó en solitario a meta después de atacar a 70 km de meta.

"Pogacar juega en otra liga", resumió Carapaz, quien después de una primavera complicada con intervención quirúrgica incluida recuperó las mejores sensaciones con el Tour de Francia a la vuelta de la esquina.