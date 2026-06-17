Polideportivo
17 de junio de 2026 a la - 07:55

El Gran Premio de Madrid de F1, un evento "premium en términos de experiencia"

Imagen sin descripción

Madrid, 17 jun (EFE).- El Gran Premio de Fórmula Uno de Madrid, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, aspira a ser un evento "premium en términos de experiencia, parte comercial y logística" para asentarse en el calendario internacional de competiciones deportivas que ofrece la capital española.

Por EFE

El Madring, el circuito semi-urbano que albergará el segundo fin de semana de septiembre el Gran Premio de España de Fórmula Uno -que 45 años después, regresa a la capital-, izó su bandera esta semana en la pista construida en el entorno de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA).

"Hay personas que dudaban de nuestro calendario, pero el apoyo de Louise Young (directora de promoción de congresos de la Fórmula Uno desde 2023) ha sido clave. Siempre hemos pensado en Madrid como una oportunidad para el desarrollo y hemos hecho un gran esfuerzo para convertirlo en economía y sostenibilidad con el mayor evento deportivo de automovilismo", dijo Daniel Martínez, CEO de IFEMA.

"La F1 es una plataforma que nos permite la oportunidad de abrirnos al mundo. Tenemos un club exclusivo de 24 ciudades y la tarea de desarrollo es ambiciosa y compleja. Consumimos 25.000 megavatios de energía limpia y, una vez que nos ofrecieron la oportunidad de acoger el Gran Premio, estamos centrados en instalar nuevos paneles solares para generar cinco mil más extra de energía limpia. Seremos los primeros en cumplir el objetivo de emisiones cero netas. Tenemos que ofrecer una ventaja logística en energía limpia y sostenibilidad, esto es maravilloso", detalló.

"Hay que volcarse al máximo porque esto va a ser un evento premium en términos de experiencia, parte comercial, de logística y energía. Es un gran show, pero Madrid aporta un sabor local logrado gracias a una logística y planificación y eso es clave. Tenemos que cumplir con ese alto estándar y hay que jugar al máximo. Es importante ser un gran operador y es maravilloso estar en este selecto club de la F1", finalizó.