Guerrero Jr. sorprendido de liderar votación al Juego de Estrellas pese a baja ofensiva

"Me sorprendió estar de primero", dijo Guerrero Jr. en unas declaraciones dadas a The Athletic. "Hay muchos primera base haciendo un mejor trabajo que yo. Pero yo no controlo a los fans, yo no controlo el voto".

Hasta antes del partido de este miércoles, el inicialista dominicano, de 27 años, apenas suma tres cuadrangulares y presenta un OPS de .726 en 69 partidos disputados esta campaña, números inferiores a los de otros jugadores de su posición en el Joven Circuito.

Entre ellos destacan Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, quien acumula 20 jonrones y un OPS de 1.007, y Nick Kurtz, de los Atléticos, con 18 cuadrangulares y un OPS de 1.000. Ambos figuran entre los candidatos al premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El contraste resulta aún más evidente si se compara con la producción de Guerrero Jr. antes de la pausa del Juego de Estrellas de la temporada 2025, cuando en 94 juegos bateaba para .277, con 12 jonrones, 46 carreras impulsadas, 59 anotadas y un OPS .818.

A pesar de sus discretos números en 2026, Guerrero continúa contando con un sólido respaldo de los aficionados. El dominicano ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en cada una de las últimas cinco temporadas, y fue el primera base titular de la Liga Americana en cuatro de esas ocasiones.

Además, fue elegido Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de 2021 y conquistó el Festival de Jonrones de 2023, reconocimientos que contribuyeron a fortalecer su popularidad dentro de ligas mayores.

Guerrero Jr. dejó claro que, si recibe nuevamente el respaldo de los aficionados, estará presente en el clásico de mitad de temporada.

"Si votan por mí, tengo que ir", afirmó Guerrero Jr. "Si soy el más votado, voy".

Parte de ese apoyo también podría explicarse por el alcance de la afición de Toronto, la única franquicia de las Grandes Ligas con sede en Canadá.

Esa influencia se refleja igualmente en las votaciones de otros integrantes de los Azulejos. El receptor mexicano Alejandro Kirk, el intermedista Ernie Clement, el campocorto venezolano Andrés Giménez, el antesalista Kazuma Okamoto y el bateador designado George Springer figuraban entre los dos más votados en sus respectivas posiciones en el más reciente reporte.

El dirigente de Toronto, John Schneider, consideró que la popularidad de Guerrero va más allá de las estadísticas ofensivas.

"Probablemente no tenga los números que todo el mundo quiere o que él quiere, pero esto demuestra que es un jugador muy talentoso, agradable y popular", indicó Schneider.

La primera fase de las votaciones concluirá el 25 de junio al mediodía. El jugador más votado de cada liga obtendrá automáticamente un puesto en la alineación titular del Juego de Estrellas.

Los dos más votados en cada posición y los seis jardineros con mayor respaldo avanzarán a la segunda fase del proceso, prevista para comenzar el 29 de junio.