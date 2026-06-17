Italia regresará a la competición oficial en la Liga de Naciones en Roma

La UEFA confirmó el calendario del Grupo A1 de la Liga A, en el que la "Azzurra" se medirá además a Turquía y a Francia y completará un primer tramo de competición con cuatro partidos en apenas once días, hasta el 5 de octubre.

Tras el estreno en Roma ante Bélgica, Italia viajará el 28 de septiembre para enfrentarse a Turquía en una sede aún por determinar, antes de visitar el 2 de octubre a Francia en el Stade de France de Saint-Denis.

El primer ciclo de partidos se cerrará con el encuentro en casa, en Bolonia, frente a Turquía el 5 de octubre, mientras que la segunda parte se disputará los días 12 y 15 de noviembre.

Además, se da la circunstancia de que los dos primeros partidos como local se jugarán ante rivales que ya visitaron recientemente Roma y Bolonia, respectivamente.

En su último precedente en el Estadio Olímpico, Italia empató 2-2 precisamente ante Bélgica en octubre de 2024, mientras que su encuentro más reciente en Bolonia fue un 0-0 frente a Turquía en junio del mismo año.

El formato de la competición establece que los dos primeros clasificados del grupo accederán a los cuartos de final, mientras que el último descenderá a la Liga B.

El tercero disputará una eliminatoria de promoción contra un segundo clasificado de la Liga B.

En la última edición de la Liga de Naciones, Italia logró avanzar a la fase eliminatoria, pero fue eliminada en los cuartos de final por Alemania.

-- Así quedaría el calendario de Italia:

- 25 septiembre 2026: Italia–Bélgica (Roma, Italia)

- 28 septiembre 2026: Turquía–Italia (sede por confirmar)

- 2 octubre 2026: Francia–Italia (Saint-Denis, Francia)

- 5 octubre 2026: Italia–Turquía (Bolonia, Italia)

- 12 noviembre 2026: Italia–Francia (sede por confirmar)

- 15 noviembre 2026: Bélgica–Italia (Bruselas, Bélgica).