Jueves, 18 de junio de 2026

- CANADÁ-CATAR. Toronto (Canadá). Canadá afronta ante Catar, en el estadio BC Place de Vancouver, un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse también en resultados. Por Julio César Rivas.

- REPÚBLICA CHECA-SUDÁFRICA. Redacción deportes. La República Checa, que empató en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que perdió con México, buscan este jueves en el Estadio Atlanta con sus dos grandes artilleros, Oswin Apollis y Patrik Schick, su primera victoria del Mundial sin mucho margen de error. Por David Ramiro.

. También previas de los partidos del viernes: Estados Unidos-Australia, Escocia-Marruecos, Brasil-Haití y Turquía-Paraguay, así como actividad del resto de las selecciones.

- Nairobi. África llega al Mundial de 2026 con un récord de diez selecciones y una curiosidad que va mucho más allá del fútbol, pues siete compiten bajo nombres inspirados en animales salvajes: leones, elefantes, leopardos, águilas, zorros y tiburones acompañan a los equipos africanos y detrás de cada apodo hay una historia que mezcla identidad nacional, cultura, geografía y memoria colectiva. Por Diego Nicolás Alonso.

Nueva York. Nueva York recibe este jueves a los New York Knicks en un histórico desfile encabezado por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien acompañará al equipo en un recorrido por Manhattan para celebrar el primer título de la NBA conquistado por el equipo en 53 años.

Valencia. El Valencia Basket recibe este jueves a las 18.00 GMT en el Roig Arena al Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa, que se juega al mejor de cinco y al que se llega con ventaja de campo del equipo local por su mejor clasificación al final de la primera fase del torneo.

Redacción deportes. El Abierto de Estados Unidos de golf, el tercer ‘major’ de la temporada masculina de golf, se disputa entre este jueves y el domingo con los focos centrados en el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, que afronta el torneo con el reto de poder convertirse en el séptimo jugador en conquistar el Grand Slam el mismo día en que cumplirá treinta años.

Redacción deportes. Ya con el esloveno Tadej Pogacar sólidamente instalado en el liderato, la segunda etapa de la 89ª Vuelta a Suiza se disputa este jueves sobre 157,7 kilómetros con salida y meta en Locarno, con un puerto de segunda categoría al inicio y dos seguidos de tercera en el tramo final.

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- Nueva York. La ciudad de Nueva York celebra con un desfile por sus calles el título de campeón de los Knicks ante los San Antonio Spurs en cinco partidos y después de 53 años sin sumar un anillo a su palmarés (16.00). (FOTO) (VÍDEO)

- España. Liga Endesa. Final. Primer partido (FOTO): Valencia Basket-Barça (18.00 GMT).

- El Olimpia Milán se proclamará campeón de la Liga italiana si vence este jueves (18.00 GMT) en el cuarto partido de la final, al mejor de cinco, al Reyer Venezia, que necesita ganar en su pista para forzar el quinto y definitivo encuentro.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Rep. Checa-Sudáfrica (18.00 CET/16.00 GMT, en Atlanta), Suiza-Bosnia y Herzegovina (21.00 CET/19.00 GMT, en Los Ángeles), Canadá-Catar (00.00 CET/22.00 GMT, en Vancouver), México-Corea del Sur (3.00 CET/1.00 GMT, en Guadalajara)

- Previas de los partidos EEUU-Australia, Escocia-Marruecos, Brasil-Haití y Turquía-Paraguay y actualidad del resto de selecciones

- África llega al Mundial de 2026 con un récord de participación de diez selecciones y una curiosidad que va mucho más allá del fútbol: siete de ellas compiten bajo nombres inspirados en animales salvajes. Por Diego Nicolás Alonso.

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Campeonatos Panamericanos de gimnasia artística, en Río de Janeiro (hasta 21), con la reaparición de la brasileña Rebeca Andrade.

- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York (hasta 21). Primera jornada.

- Katmandú. El cierre efectivo de la cara norte del Everest por parte de China, sumado a la reciente subida de tarifas para los alpinistas, ha dejado esta temporada unos ingresos récord por permisos de escalada en Nepal.

- Ruedas prensa previas al Gran Premio de República Checa, 9ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Brno. (FOTO)

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes