La suiza Caluori, nueva corredora del Movistar

Caluori es subcampeona del Mundo sub-23 de bicicleta de montaña y reciente vencedora de The Traka 100, donde se impuso en su debut en gravel. La corredora suiza ha demostrado capacidad para adaptarse y rendir al máximo nivel en diversas disciplinas.

Hace dos años cambió la bicicleta de montaña por la de carretera, y, en esta nueva modalidad, ha conquistado la clasificación general del Tour de Feminin, además de sumar una victoria de etapa, confirmando el potencial que ya había mostrado con actuaciones destacadas en carreras como el Tour de Romandia.

"Estoy muy feliz y emocionada por unirme al equipo. No puedo esperar a que llegue el momento de empezar esta nueva aventura", comenta la ciclista suiza.

Desde que dejó la "mountain bike", el proceso de cambio fue muy rápido para Caluori.

"Movistar es un equipo en el que siempre me he fijado. Annemiek van Vleuten ha sido una gran inspiración para mí y el año pasado tuve la oportunidad de coincidir con Marlen Reusser. Poder formar parte ahora de este proyecto es una oportunidad increíble", concluyó.