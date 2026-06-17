Pogacar: "No era el plan, pero fue agradable rodar solo"

"Después del esprint, Brandon McNulty y yo nos miramos y dijimos: Vamos, intentemos algo. Y lo hicimos. Desde luego, ese no era el plan. Era un trayecto técnico, así que fue agradable ir solo", explicó en la meta de Sondrio.
Pogacar, quien calificó la etapa de "difícil", no tuvo conexión con el coche de su equipo, por lo que no sabía lo que pasaba detrás de él.
"Seguí pedaleando a pesar de todo. Cuando supe que la diferencia era considerable, logré encontrar mi ritmo e intentar aguantar hasta la meta. Fue una etapa larga, dura y técnica. Por eso fue agradable rodar solo", aseguró.
Ante la etapa de este jueves, Pogacar no descarta que sus compañeros puedan contar con la opción de intentar la victoria en Locarno.
"Tenemos un equipo fuerte. Podemos afrontar la etapa con Jonny Narvaez, Brandon McNulty, Felix (Grobschartner) o algún otro miembro del equipo. Veremos cómo se sienten los chicos", destacó.