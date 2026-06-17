Proyecto de alto nivel con el GM Paco Vallejo de la mano de la Academia Élite de Ajedrez

Una de las academias de ajedrez mas reconocidas del Paraguay se encuentra abocada al objetivo trazado para “transmitir a las nuevas generaciones los secretos del entrenamiento en el mas alto nivel del deporte ciencia”.

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Esto será posible con la propuesta de la Academia Élite de Ajedrez y la participación de una figura de talla mundial, el Gran Maestro Paco Vallejo (43 años), extraordinario tablero español que alcanzara el máximo título a los 16 años.

Vallejo transmitirá sus conocimientos y métodos, estos que lo mantienen en la crema del ajedrez mundial durante 20 años, siendo el #1 de España, alcanzando el ELO de 2724.

El GM Vallejo cuenta en su alforja con victorias sobre campeones del mundo como Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Levon Aronian, y Vladimir Kramnik.

Es importante señalar que es la primera vez en la historia del nuestro país que un Gran Maestro ubicado entre los 20 mejores del mundo lanza este excepcional proyecto.

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Clases magistrales

La academia Élite programa clases magistrales con esta figura de clase mundial.

Los organizadores resaltan la importancia de las enseñanzas del GM Paco Vallejo, señalando que “contaremos con las clases magistrales de quien se viene midiendo en el Top mundial, viendo cómo nuestra mente es capaz de organizar información compleja, resistir la presión, así como generar belleza y creatividad entre las reglas del ajedrez”.

A propósito, el ciclo con el GM Vallejo se iniciará este sábado, en la matriz de la academia, ubicada en Avda. San Martín.

Informes: +595992431162