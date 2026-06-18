Polideportivo
18 de junio de 2026 a la - 13:00

Zverev supera a Nadal en victorias en ATP 500 y llega a cuartos en Halle

Alexander Zverev (29 años), reciente campeón de Roland Garros, avanzó a los cuartos de final del torneo de Halle (Alemania), que se disputa sobre hierba.
Alexander Zverev (29 años), reciente campeón de Roland Garros, avanzó a los cuartos de final del torneo de Halle (Alemania), que se disputa sobre hierba.150729+0000 CARMEN JASPERSEN

El alemán Alexander Zverev, campeón semanas atrás de Roland Garros, elevó a nueve los partidos ganados consecutivamente tras superar a su compatriota Yannik Hanfmann por 6-3 y 7-6 (4) y situarse en los cuartos de final del torneo de Halle.

Por ABC Color

Alexander “Sascha” Zverev sumó su victoria 122 en un ATP 500, lo que supone un récord absoluto en el circuito a lo largo de la historia.

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Supera ya a Rafael Nadal, que fijó el registro en torneos de esta categoría en 2009, con 121 triunfos y 19 derrotas.

El #3 del mundo logró el triunfo ante su compatriota Yannik Hanfmann en una hora y 21 minutos y aspira a alcanzar su tercera semifinal consecutiva contra un jugador procedente de la previa, el italiano Mattia Bellucci, 74 del ránking, o el belga Raphael Collingnon, 51 del mundo.

Hanfmann, que en la ronda anterior había eliminado al brasileño Joao Fonseca, no pudo imponerse en el desempate del segundo set para llevar el desenlace al tercer parcial.

Zverev jugará los cuartos de final por séptima vez en Halle, un torneo que nunca ha ganado. Busca su primer título sobre hierba.

También sacaron adelante sus compromisos los estadounidense Taylor Fritz y Ben Shelton, finalistas el pasado domingo en el torneo de Stuttgart sobre hierba.

Shelton, que acumula seis triunfos seguidos, superó al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 5-7 y 6-4, en dos horas y 18 minutos, y jugará en cuartos con Fritz, quinto cabeza de serie, que venció al húngaro Fabian Marozsan por 6-2 y 6-4, en una hora y siete minutos.