Brasil gana el bronce en el individual femenino del Panamericano dominado por EEUU

En una final de infarto entre las norteamericanas, Pease sumó 54.498 puntos en las pruebas de salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo, con lo que superó a su compatriota Charleigh Bullock, que se colgó la de plata al lograr 54.032.

La brasileña logró el tercer lugar con 52.232 puntos.

Los cinco lugares los completaron la también brasileña Sophia Weisberg (51.399) y la canadiense Lia-Monica Fontaine (51.166).

Por fuera quedaron la argentina Isabella Ayalla, la mexicana Victoria Mota y la panameña Hillary Herón, que terminaron en la séptima, novena y décima posición.

Las estadounidenses dominaron desde el inicio destacando a Pease, que puso el listón muy alto desde el salto, la primera prueba, por la dificultad en las acrobacias realizadas, lo que sumó puntos a su calificación final.

Fiselis, quien definió el bronce con su especialidad, el suelo, protagonizó una intensa disputa con Pease y Bullock hasta la segunda ronda, cuando la actual subcampeona comenzó a tomar fuerza tras las prueba de barras paralelas.

El Panamericano continúa este mismo viernes con la final masculina del concurso individual general, en la que competirán los brasileños Diogo Soares y Vitaliy Guimarães.

El domingo se disputarán las finales por aparatos en la categoría adulta, con la expectativa puesta en la participación de la bicampeona olímpica Rebeca Andrade en el salto.

La brasileña logró el primer lugar de la clasificación en la prueba del potro luego de dos años de ausencia de las competiciones tras participar en los Juegos Olímpicos de París, lo que la ubica como la gran favorita para ganar el oro en la que es considerada una de las pruebas de mayor dificultad en la gimnasia artística.