Pablo Urdangarín renueva con el Fraikin Granollers hasta 2028

En Granollers, Urdangarín se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Antonio Rama gracias a su polivalencia -puede jugar tanto de extremo como lateral- y su fiabilidad en los lanzamientos de 7 metros.
Durante la temporada 2025-26, el exjugador del Barça ha dado un nuevo paso adelante en su trayectoria deportiva con el debut internacional con la selección española absoluta.
Además, ha firmado 118 goles en 29 partidos disputados, convirtiéndose en el segundo máximo artillero del equipo vallesano por detrás de Marcos Fis.