Sábado, 20 de junio de 2026

- ECUADOR-CURAÇAO. Redacción Deportes. Ecuador tratará de resarcirse de su derrota ante Costa de Marfil en el arranque del Mundial con una victoria en el Arrowhead Stadium de Kansas City (Misuri) ante la debutante Curazao, que fue vapuleada por Alemania.

- PAÍSES BAJOS-SUECIA. Redacción Deportes. Las selecciones de Países Bajos y Suecia cruzan sus caminos en el NRG Stadium de Houston (Texas). La primera en pos de su primera victoria tras debutar con un empate 2-2 ante Japón, y la segunda, a repetir triunfo tras golear en 5-1 a Túnez en el arranque.

- TÚNEZ-JAPÓN. Redacción Deportes. La selección de Japón es favorita este sábado para imponerse a la de Túnez, que estrenará seleccionador, el francés Hervé Renard, en el partido de la segunda jornada del grupo F, que se jugará en Monterrey, Nuevo León, en el que el cuadro nipón espera hacer buena la igualada en su estreno ante Países Bajos.

. También, previas de los partidos del domingo: España-Arabia Saudí, Bégica-Irán, Uruguay-Cabo Verde y Nueva Zelanda-Egipto y actualidad del resto de selecciones.

- Ciudad de México. La inauguración del Mundial de fútbol en México tuvo tres protagonistas: Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Merlín, el pato mundialista que superó a las mascotas de la FIFA para convertirse en una de las figuras más virales de internet.

Valencia. Tras vencer en la prórroga 112-113 en el primer encuentro de la final de la Liga Endesa y hacerse con el factor cancha, el Barça tratará de sumar el segundo punto y dar otro paso hacia el título ante un Valencia enrabietado que persigue igualar la serie antes de viajar al Palau Blaugrana.

Redacción Deportes. Continúa este sábado el Gran Premio de la República Checa, novena prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, con los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera esprint de MotoGP en el circuito de Brno.

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- Mundial de Fórmula E. 11ª carrera, en Sanya (China).

- IndyCar Series. Gran Premio del Road America, en Elkhart Lake, Wisconsin (EE.UU.). Sesión de clasificación

- Liga Endesa. Final. Segundo partido (FOTO): Valencia Basket-Barça (18.00 GMT).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Países Bajos-Suecia (17.00 GMT, en Houston), Alemania-Costa de Marfil (20.00 GMT, en Toronto), Ecuador-Curaçao (00.00 GMT, en Kansas) y Túnez-Japón (4.00 GMT, en Monterrey)

. Previas de los partidos España-Arabia Saudí, Uruguay-Cabo Verde, Bélgica-Irán y Nueva Zelanda-Egipto y actualidad del resto de selecciones

- Ciudad de México. La inauguración del Mundial de fútbol en México tuvo tres protagonistas: Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Merlín, el pato mundialista que superó a las mascotas de la FIFA para convertirse en una de las figuras más virales de internet.

- Campeonatos Panamericanos de gimnasia artística, en Río de Janeiro (hasta 21), con la reaparición de la brasileña Rebeca Andrade. Final individual

- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York (hasta 21). Tercera jornada.

- Pro League femenina: Bélgica-Argentina, en Belfius, Bélgica y Países Bajos-España, en Róterdam. Pro League masculina: Inglaterra-Argentina, en Lee Valley, Londres, y España-Pakistán, en Belfius, Bélgica.

- Entrenamientos libres (06.40 a 8.40 GMT), sesiones de clasificación (8.50 a 12.20 GMT) y carrera esprint del MotoGP (13.00 GMT) del Gran Premio de República Checa, 9ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Brno. (FOTO)

- Mundial de TrialGP. 3ª ronda, en Camerino, Italia (y 21).

- Superfinal de la Copa del Mundo de natación artística, en Toronto (Canadá) (hasta 21).

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) (FOTO) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín (FOTO) y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes