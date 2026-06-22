Estadounidense Clark conquista su segundo Abierto de Estados Unidos

Wyndham Clark, de 32 años, dominó este torneo de Grand Slam desde la primera ronda en Shinnecock (Nueva York) pero sudó mucho más de lo esperado para zanjar su victoria este domingo.

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El jugador de Denver había arrancado la última vuelta con una ventaja de seis golpes respecto a sus perseguidores que, atenazado por los nervios, se redujo a sólo uno al llegar al hoyo final.

Clark resistió la presión y, con un hoyo en par, aseguró la segunda corona de Grand Slam de su carrera, tras la lograda en 2023 también en el Abierto de Estados Unidos. “Es surrealista”, dijo el vencedor. Jugué “un golf terrible los dos últimos días (...) Pero al final se trata de creer que buenas cosas van a pasar y por suerte logré los putts que necesitaba”. Con una última tarjeta de 73 golpes, tres sobre par, Clark selló la victoria con un total de 276 (-4).

En el Día del Padre, el jugador local celebró el triunfo abrazado a su progenitor, Randall, que llegó por sorpresa para la ronda final. Aprovechó la mala actuación de la mayoría de favoritos al título como el español Jon Rahm, que no superó el corte del viernes, o el norirlandés Rory McIlroy, que firmó una ronda final de 73 golpes, con seis bogeys, para terminar con seis sobre par.

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El estadounidense Scottie Scheffler, #1 mundial, fue el único que llegó con opciones al último día en busca del trofeo Major que falta en su vitrina.

Este domingo, Scheffler se descolgó de la pugna y finalizó en la cuarta posición compartida, mientras que el chileno Joaquín Niemann fue séptimo con una espectacular vuelta de 66 golpes.

Triunfo de principio a fin

Clark, que se embolsó 4,5 millones de dólares de premio, se desquitó de su decepcionante actuación del año pasado cuando no pasó el corte. Ahora es el noveno ganador del US Open en dominar las posiciones del primer al último día, lo que nadie lograba desde el alemán Martin Kaymer en 2014.

Burns, que pugnaba por su primer título grande, terminó en la segunda posición con 277 golpes tras una excelente última vuelta de 67.

El estadounidense, que comenzó el día a siete golpes de distancia, trataba de igualar la mayor remontada en la última jornada de la historia del US Open, lograda por Arnold Palmer en 1960 en Cherry Hills.

El surcoreano Tom Kim fue tercero con 279 golpes y Scheffler compartió el cuarto puesto con 280 junto a sus compatriotas Keith Mitchell y JT Poston.

El argentino Emiliano Grillo, que había arrancado la última jornada en la sexta posición, se vino abajo el domingo con una tarjeta de 75 golpes que lo descendió al lugar 23.