La UE iniciará este otoño las inversiones del nuevo fondo millonario para las tecnológicas

La comisaria europea de 'Startups', Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, aseguró este lunes en un encuentro con periodistas que "Europa tiene todo lo necesario para liderar en ciencia y tecnología", pero "lamentablemente, cuando nuestras empresas emergentes entran en fase de expansión, muchas salen de Europa".

Para evitarlo, la Comisión Europea (CE) ha creado el fondo Scaleup Europe, destinado a las empresas europeas más prometedoras en áreas tecnológicas estratégicas, como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, las tecnologías de semiconductores, la robótica y los sistemas autónomos, las tecnologías energéticas, las tecnologías espaciales, las biotecnologías, las tecnologías médicas, los materiales avanzados y la tecnología agrícola.

El Consejo Europeo de Innovación (EIC) eligió el pasado mayo a la organización de inversión global EQT como asesor de inversiones y gestor para esta iniciativa de la UE de 5.000 millones de euros.

En la UE, dada la fragmentación del mercado único y un mercado de capitales que aún no se ha completado, las empresas emergentes tienen siete veces menos acceso a capital que en Estados Unidos y "en muchas ocasiones" las acaban adquiriendo inversores estadounidenses o asiáticos.

"No podemos esperar al mercado único de capitales, simplemente no podemos esperar hasta 2028, hay que actuar ya", dijo Zaharieva.

Por esta razón, "el fondo ya se ha puesto en marcha y comenzará a realizar las primeras inversiones en otoño".

Se trata "de un fondo público-privado que funcionará en condiciones puramente de mercado" y "ya hay diferentes y buenas iniciativas en distintos Estados miembros", aclaró.

"Quizá hayáis oído hablar de iniciativas en Francia, en Alemania y en algunos de los países nórdicos; en la mayoría de ellas estamos colaborando con el Banco Europeo de Inversiones", agregó.

También destacó el papel del Consejo Europeo de Innovación, que, según Zaharieva, ha conseguido atraer 3,45 euros privados por cada euro público invertido.

Europa tiene las condiciones para ser líder en tecnología porque, "con un 5 % de la población mundial, cuenta con el 25 % de los investigadores del mundo".

"Por supuesto que tenemos retos, pero la buena noticia es que la receta está clara. Si los Gobiernos, el sector privado y la Comisión Europea hacen su trabajo, en lugar de limitarnos a quejarnos, la situación puede cambiar muy rápido", concluyó la comisaria.