Verona: "Estaría bien eliminar tensión, que ya hay mucha"

"Ha sido un día relajado después de días duros e intensos con el calor y la fatiga. Hoy ha sido una llegada nerviosa, era el primer esprint del Tour y todos querían mostrarse. Hubo una caída a 500 metros del límite de la zona de seguridad, veremos lo que hacen los jueces. Por 500 metros no se puede modificar la norma", señaló Verona en Eurosport en la meta de Pau.

El ciclista madrileño valoró positivamente la "tendencia de los equipo que luchan por la general para retrasarse en este tipo de llegadas para evitar tensión y peligros. Los árbitros tienen que valorar eso para eliminar tensión, que ya hay mucha"

Respecto a las opciones del líder del equipo, Juan Ayuso, comentó que es "su oportunidad para liderar un equipo de manera únicay una opción para aprender y coger experiencia para un proyecto a corto y medio plazo, aunque el equipo también tiene otros objetivos, como el maillot verde de Pedersen".