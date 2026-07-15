Lo Celso exhibió en la celebración un cartel con el lema: 'Las Malvinas son argentinas'

El jugador del Real Betis, que fue suplente, saltó al campo para celebrar con sus compañeros la victoria de Argentina tras remontar el gol de Anthony Gordon con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Una vez ahí se hizo con el cartel reivindicativo.

La Guerra de las Malvinas, el conflicto armado que enfrentó a Argentina y el Reino Unido durante 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982, por la soberanía de las islas, dejó 907 fallecidos; 649 combatientes argentinos, 255 militares británicos y tres civiles de las islas.