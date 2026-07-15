Ariel Galeano aclaró la polémica de su publicación tras la eliminación de Guaraní en la Copa Paraguay

El inicio del ciclo de Ariel Galeano al frente de Guaraní arrancó con fútbol, estrategia y también con la necesidad de desactivar una fuerte polémica extrafutbolística. En el día su presentación en como entrenador de Guaraní, Ariel Galeano, ex-entrenador de Libertad, se refirió a la historia que había publicado, mostrando los cuatro títulos que obtuvo al frente del Gumarelo, curiosamente tras la eliminación de Guaraní en la Copa Paraguay 2025, contra el Sportivo 2 de Mayo en semifinales. El técnico sostuvo que no fue algo intencional.

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“Hoy mi vida es Guaraní”: El descargo del nuevo DT

El entrenador fue tajante al desmentir que su posteo en redes sociales haya sido una burla o una provocación dirigida al club que hoy le abre las puertas de su primera división. “Me ha llegado la información de una supuesta publicación que yo hice en su momento cuando Guaraní se eliminó de Copa Paraguay el año pasado, y yo quiero explicarle al hincha Guaraní que hoy mi vida es Guaraní y que, realmente, en ese momento la situación no fue de esa manera”.

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Ariel Galeano, exentrenador de Libertad, publicó una historia mostrando los cuatro títulos que obtuvo al frente del Gumarelo, curiosamente tras la eliminación de Guaraní en la Copa Paraguay 📲



El joven adiestrador paraguayo conquistó dos… pic.twitter.com/ZxL4JfGw2s — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 6, 2025

Para disipar toda duda, Galeano reconstruyó la cronología de aquella jornada y detalló qué fue exactamente lo que subió a sus perfiles digitales mientras el Legendario masticaba la derrota en el torneo local. “Yo estaba jugando un partido de fútbol al mismo tiempo que Guaraní jugaba el partido de Copa Paraguay que se menciona, donde pierde con 2 de Mayo; y yo hice una publicación donde subía las cuatro copas que ganamos con Libertad, que fueron de torneo Apertura, torneo Clausura, Copa Paraguay y Supercopa. Yo no hice una publicación solamente de la Copa Paraguay como haciendo alusión a que uno ha ganado la Copa Paraguay. Yo publiqué los cuatro campeonatos como un recuerdo, se dio que el mismo día, en ese momento, perdió Guaraní, pero no fue algo intencional ni mucho menos. Eso fue simplemente alguien que se encargó de convertirlo”.

✍🏼 Ariel Galeano es el nuevo director técnico de nuestra institución.



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El gran objetivo: devolver a la gloria al primer campeón

Lejos de la polémica, el estratega se mostró sumamente entusiasmado con la oportunidad de dirigir a una de las instituciones más tradicionales y laureadas del balompié paraguayo, revelando el compromiso total que asume junto a su grupo de trabajo. “Realmente yo tenía, hasta en ese entonces, muchas ganas de poder trabajar y muchas ganas de trabajar en un club tan grande y tan glorioso como Guaraní, que es el primer campeón del fútbol paraguayo; y que nosotros hoy tenemos el compromiso firme con el cuerpo técnico, los jugadores y el staff de hacer que Guaraní, mientras estemos nosotros, pueda ser a fin de año el primer campeón del fútbol paraguayo y, así también, el último campeón del fútbol paraguayo. Ese es mi objetivo principal hoy en la vida”.

Finalmente, Galeano calificó de “absurdos” los intentos de instalar una enemistad con el club y confesó el orgullo y la alegría que sintió todo su cuerpo técnico al recibir el llamado de la dirigencia de Dos Bocas. “Guaraní es un club histórico, es el primer campeón del fútbol paraguayo, ¿quién no querría trabajar en Guaraní? Un poco absurdo el hecho de lo que quisieron hacer conmigo: convertir una publicación en algo que realmente no era así. Porque uno, cuando se queda sin trabajo como entrenador, lo que más quiere es ser llamado por Guaraní, Cerro, Olimpia o Libertad. Esa es una realidad: todo entrenador que está sin trabajo se muere por una llamada de Guaraní, sea quien sea. Sinceramente, nos pusimos demasiado contentos cuando recibimos el llamado, cuando hablamos por primera vez con la directiva del club, y también vimos como una gran oportunidad para volver a pelear un campeonato”.