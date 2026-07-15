Emergencia en IPS: así se inyectaría USD 304 millones para frenar su crisis

El proyecto de ley, que busca dar un respiro financiero al Instituto de Previsión Social (IPS), presentado por los senadores colorados Juan Afara, Mario Varela y Alfonso Noria, propone declarar en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad - Maternidad de la previsional y habilitar una inyección histórica de USD 304 millones para el abastecimiento inmediato de insumos y medicamentos básicos.

El senador Juan Afara explicó los detalles de esta iniciativa y enfatizó que el proyecto fue consensuado en la Comisión de Salud junto con técnicos del Senado, directivos del IPS, gremios de jubilados y asegurados. El objetivo principal es dotar a la administración de herramientas jurídicas excepcionales para agilizar las compras ante el clamor diario de los pacientes.

¿De dónde saldrán los USD 304 millones?

Es importante aclarar que la cifra propuesta para este salvataje financiero asciende a USD 304 millones, ya que este valor representa exactamente el 39% de la deuda histórica nominal de USD 780 millones que el Estado paraguayo acumuló con el IPS a lo largo de las décadas. Este porcentaje corresponde exclusivamente al componente sanitario del seguro social.

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Para hacer efectivo este dinero de manera rápida, el proyecto de ley contempla tres vías de financiamiento.

Emisión de Bonos del Estado: Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir títulos de deuda pública por hasta USD 304 millones, a un plazo máximo de cinco años.

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Préstamos internacionales: El Poder Ejecutivo podrá gestionar créditos con organismos multilaterales en condiciones favorables.

Adelantos a corto plazo: Se prevé el uso temporal de recursos del Banco Central del Paraguay (BCP) para disponer de liquidez inmediata mientras se colocan los bonos.

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La ley prohíbe que estos recursos sean utilizados para pagar deudas anteriores del IPS con proveedores. El dinero debe blindarse únicamente para compras nuevas y contratación de personal de salud para el ejercicio 2026.

Compras directas y contratación de personal sin trabas

La declaración de emergencia otorgará al IPS la facultad de saltarse los prolongados plazos de las licitaciones ordinarias, considerados incompatibles con la urgencia que viven los asegurados que sufren la falta de fármacos oncológicos, insumos básicos y medicamentos para la presión arterial.

Durante el tiempo que dure la emergencia, el IPS estará autorizado a adquirir de forma directa e incluso importar medicamentos, equipos médicos e insumos hospitalarios críticos de manera ágil.

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Asimismo, podrá tercerizar servicios esenciales como camas de internación, terapia intensiva (UTI), estudios laboratoriales y de imágenes de alta complejidad en sanatorios privados cuando la previsional no dé abasto

Se prevé además la contratación de forma directa y temporal a médicos, enfermeros y personal de apoyo sanitario para reforzar la atención en los hospitales del área central y del interior durante el 2026.

Control estricto con rendición de cuentas mensual

Para evitar desvíos o sospechas de corrupción con el uso de las compras directas, el proyecto establece un riguroso esquema de transparencia.

El IPS tendrá la obligación de presentar un informe detallado y rendición de cuentas de manera mensual al Ministerio de Economía y Finanzas, especificando qué se compró, a qué precio y a qué proveedor.

“Hoy el IPS necesita recursos y condiciones para comprar con agilidad y salir de su crisis. Cuando hay una emergencia de salud y un clamor generalizado, todos tenemos que ponernos a trabajar para beneficiar a la gente”, concluyó el senador Afara.

Además expresó su voto de confianza hacia la gestión del actual titular del IPS, el Dr. Isaías Fretes, señalando que intenta llevar adelante la institución a pesar de las inmensas dificultades heredadas.