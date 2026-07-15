El mensaje de Lionel Messi: “Hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada”

La mística de la Albiceleste volvió a aparecer cuando el panorama lucía más oscuro. En un partido de dientes apretados y emociones al límite, Argentina logró otra remontada heroica para derrotar 2-1 a Inglaterra, que se había adelantado en el minuto 55, gracias a los agónicos goles de Enzo Fernández (85′) y Lautaro Martínez (90′+2′).

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Con el pasaje a la final del Mundial 2026 ya asegurado, el gran líder de esta generación tomó la palabra. Leo Messi, capitán de la selección argentina que este miércoles se clasificó a la final del Mundial 2026, afirmó que, “una vez más” el equipo albiceleste ha demostrado “que nadie le regala nada ” .

El valor de mantenerse en la cima del planeta fútbol

Con la jerarquía de quien ya lo ha ganado todo pero mantiene intacto el hambre de gloria, el astro rosarino atendió a los medios con la emoción a flor de piel. Messi indicó en la zona mixta del estadio de Atlanta: “ Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo”.

A pesar de la enorme trascendencia del triunfo y de la histórica rivalidad con el combinado inglés, el “10” intentó restarle drama al enfrentamiento, enfocándose puramente en la inmensa felicidad que significa regalarle otra alegría a su país.

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“Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino”, indicó el capitán argentino que aseguró que “solo era un partido de fútbol”. Inmediatamente después, reafirmó cuál era la única meta del plantel al pisar el césped de Atlanta: “Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo” .

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La receta para la remontada y el mensaje sobre el futuro

El capitán no escatimó elogios para el temple de sus compañeros, destacando el juego inteligente que desplegaron para dar vuelta el marcador cuando el reloj jugaba en contra. “Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer”, añadió.

Para cerrar, el capitán dejó una profunda reflexión sobre lo que viene y la importancia de disfrutar el camino recorrido, independientemente del resultado del próximo domingo ante España en Nueva York/Nueva Jersey.

“Ahora, hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la Copa del Mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos...Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera nada más”, remarcó el genio de Rosario, dejando en claro que la Scaloneta jugará una vez más con el corazón de todo un país de su lado.