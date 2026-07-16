Lamine Yamal cumple sueño y jugará final contra Messi casi 19 años después de icónica foto

"Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”, expresó Lamine Yamal durante una entrevista con DAZN cuando le enseñaron la foto en la que Leo Messi, con el pelo largo, lavaba a un bebé. Una foto para un calendario solidario del club de 2007.

El bebé, de apenas unos meses, es ahora una de las estrellas de la selección española, a la que Messi se enfrentará el domingo en el Metlife de Nueva Jersey/Nueva York, y cómo se gestó la foto se lo contó en una entrevista a EFE hace dos años su autor, Joan Monfort.

Todo empezó con una publicación que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, compartió en 2024 Instagram, en la que podría verse a un sonriente bebé disfrutando de un baño de espuma en un pequeño barreño junto con la madre de éste, su esposa Sheila Ebana, y un joven Leo Messi. Una imagen de 2007 que fue incluida en un calendario solidario.

Y a partir de ese momento, la imagen se viralizó. Messi y Lamine Yamal coincidieron en el espacio y en el tiempo hace casi diecinueve años, pero solo los padres del joven jugador del Barça conocían el dato y no lo habían compartido con nadie.

Ha sido un guiño del azar o el destino, un toque de casualidad o de la suerte que ha llevado a hacer coincidir en una imagen al gran genio del fútbol, con uno que promete serlo, uno con la intención de poner el broche final a su carrera en las Copas del Mundo, el otro en busca de su primera estrella.

"No hay dinero que pague una foto como esa", comentaba a EFE Joan Monfort (Barcelona, 1968), el autor de una foto. "Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero".

Monfort desconocía la identidad del bebé. Un antiguo compañero del diario Sport, que promovía el calendario, le hizo ver la casualidad, la foto del 'baño de los dioses'.

"Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF", recordó.

Se hizo un sorteo en el popular barrio de Rocafonda (Mataró) buscando bebés para unas fotos. "La casualidad los unió, la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo. Seguramente si la familia del bebé hubiera podido escoger, la foto hubiera sido con Ronaldinho, con Xavi o con Iniesta", insistió.

Recuerda cómo ideó la foto, que no era de estudio. El fondo granate, las luces para iluminar el espacio, quería acotar la escena para tenerlo todo más o menos controlado.

"Hay un momento que aparece Messi y se encuentra con un bebé. Messi tendría 20 años, el bebé, 8 meses. Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y claro, la interacción entre ambos fue complicada", añade.

Messi ha cumplido durante el Mundial 39 años. Lamine el 13 de julio festejó 19, el número que lleva en la camiseta y con el que debutó Messi en el Barcelona. El domingo, ambos serán rivales en busca del título mundial.